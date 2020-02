Rancio. Gruppo antincendio, ancora lavori di pulizia lungo il vallo

Lavori nella parte bassa della pista tagliafuoco

Mario Fusi: “Un grazie a tutti i volontari”

LECCO – Il Gruppo antincendio boschivo Alpini Monte Medale ancora al lavoro. La squadra, che fa capo alla Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino ed è guidata da Mario Fusi, ha continuato il lavoro di pulizia del vallo paramassi.

Una ventina i volontari che ieri, domenica, si sono concentrati nella pulizia di piante e ramaglie nella parte bassa della pista tagliafuoco, il tratto nei pressi di via Montebello. Il gruppo si è ritrovato di buon ora e ha lavorato senza sosta per tutta la mattinata.

“Come al solito il grazie va a tutti i volontari che anche ieri hanno risposto numerosi alla chiamata – ha detto Mario Fusi -. La pulizia della pista tagliafuoco è fondamentale per la prevenzione degli incendi. Colgo l’occasione per ringraziare gli sponsor per il prezioso contributo”.