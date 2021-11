In occasione della celebrazione dei defunti

Deposta una corona al monumento di Rancio

LECCO – Il Gruppo Alpini Monte Medale Rancio-Laorca si è raccolto in preghiera per rendere omaggio a tutti gli Alpini caduti. Sempre nei giorni scorsi, in occasione delle celebrazioni dedicate ai defunti, gli Alpini guidati dal capogruppo Salvatore Brusadelli hanno posato una corona al monumento ai caduti di Rancio.