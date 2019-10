Resinelli, conclusi i lavori all’ex Pro Loco. Pronta la sala polifunzionale

Terminato l’intervento di riqualificazione dell’edificio progettato dal Cereghini

Dopo l’ufficio turistico e la guardia medica, pronta anche la sala polifunzionale

LECCO – Sono stati completati i lavori di riqualificazione dell’immobile progettato dall’architetto Mario Cereghini ai Piani Resinelli: dopo gli interventi di messa in sicurezza della copertura, la sostituzione dei serramenti e il riadeguamento del piano rialzato realizzati nel luglio 2017, al termine dei quali sono stati inaugurati i locali che ospitano la guardia medica e l’ufficio di promozione turistica, è stato allestito il cantiere al piano seminterrato con l’obiettivo di creare uno spazio polifunzionale a disposizione della collettività e del territorio.

I lavori di questo secondo lotto hanno portato alla realizzazione di una nuova entrata e al rifacimento degli impianti, restituendo così alla comunità l’immobile nella sua piena fruibilità.

Bolognini: “Opera utile al rilancio turistico dei Resinelli”

“L”accordo di programma siglato dal Comune di Lecco con la Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino ha visto un investimento totale di quasi 290.000,00 euro tra fondi comunali e regionali – commenta l’assessore all’urbanistica del Comune di Lecco Gaia Bolognini – La restituzione alla comunità di un patrimonio immobiliare completamente restaurato crediamo possa essere un concreto contributo per il rilancio turistico dei Piani Resinelli, polo attrattore di un territorio bellissimo dal punto di vista naturalistico e che va valorizzato.

“Ringrazio la Comunità Montana perché la sinergia tra amministrazioni ha permesso di considerare questo bene “appartenente” a tutti gli enti interessati per il rilancio di una delle più belle zone montane del territorio”.

Greppi: “Un lavoro di squadra”

“I Resinelli, indiscusso verde richiamo paesaggistico ed alpinistico del territorio, ha sicuramente bisogno di rilancio turistico – commenta il presidente della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino Carlo Greppi – Un obiettivo non di semplice realizzazione ma che i quattro Comuni che ne condividono il territorio hanno ben presente. Un lavoro di squadra, come è stato quello portato a termine da Comune di Lecco e Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino con l’importante ristrutturazione del centrale edificio Cereghini, deve sicuramente essere un importante passo per una concreta collaborazione tra tutti gli Enti coinvolti”.