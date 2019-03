L’elezione è avvenuta sabato in occasione dell’assemblea annuale

Insieme al presidente Magno sono stati eletti anche i consiglieri

LECCO – In occasione dell’assemblea annuale dell’Associazione Nazionale Alpini sezione di Lecco, che si è tenuta sabato, presso l’auditorium della Casa dell’Economia di Lecco, Marco Magni è stato rieletto presidente.

In lizza per la carica anche Mariano Spreafico. Le Penne Nere lecchesi hanno deciso, quasi all’unanimità, di riconfermare anche per il prossimo triennio Magni. Per lui, come da regolamento, questo sarà il suo ultimo mandato.

Magni è stato eletto insieme ai consiglieri: Dino Sala, Mario Gargantini, Giancarlo Frigerio, Giuseppe Saetti, Emiliano Invernizzi, Giovanni Fustinoni e Fazzini Nicola.