La sperimentazione in centro piace al Comune e ai commercianti

Giudizi positivi al terzo giorno di raccolta rifiuti con i nuovi orari

LECCO – E’ iniziata senza intoppi la sperimentazione dei nuovi orari della raccolta rifiuti in centro Lecco: da lunedì, è stata posticipata alla mattina (anziché alla sera) l’esposizione dei sacchi e dei contenitori sulle strade del centro, e finora la novità sembra soddisfare sia l’amministrazione comunale che gli esercenti

“Siamo partiti con il piede giusto – spiega l’assessore all’Ambiente, Alessio Dossi – tutte e tre queste mattine ero presente alle 6.30 con il personale di Silea per verificare la situazione. La giornata più complessa per tipologia di raccolta era sicuramente quella di ieri martedì, con il ritiro di carta e cartone e devo dire che siamo stati anche fortunati perché, con il vento che soffiava forte in serata e nella notte, se fossero stati esposti i rifiuti già la sera potevano crearsi dei problemi. Ieri non c’è stata alcuna segnalazione di criticità pervenuta a Silea”.



“La nuova modalità consente di avere tempi di esposizione minori dei rifiuti sulle strade del centro, nove ore al massimo anziché 13 come in passato – prosegue l’assessore -Siamo al terzo giorno e bisognerà concludere la settimana per esprimere un giudizio certo, se si consoliderà nei prossimi mesi la sperimentazione, avremo una città sgombera di rifiuti la sera e la mattina dalle 11 in poi tutto sarà sgombero e ordinato”.

Soddisfatti anche i commercianti.

“Ci sembra stia andando tutto bene e da parte nostra non abbiamo rilevato grossi problemi – spiega Alberto Riva, direttore della Confcommercio di Lecco – gli esercenti hanno risposto positivamente e non ho avuto alcuna sollecitazione da parte loro al riguardo. Fin dall’annuncio delle nuove modalità di raccolta si erano avuti dei buoni riscontri da parte dei commercianti. Questa modifica migliorerà la vivibilità del centro e il suo decoro agli occhi dei cittadini e dei turisti”.

I sindacati: “Funziona perché gli operatori passano due volte”

Sulla questione abbiamo interpellato anche i sindacati che, alla vigilia della sperimentazione, avevano espresso le proprie perplessità:

“In questa fase non possiamo dare un giudizio complessivo ma restano diverse incognite. Oggi il servizio sta funzionando perché gli operatori passano due volte sulla stessa strada per effettuare la raccolta – spiega Catello Tramparulo della Fp CGIL – serve maggiore uniformità nell’esposizione dei rifiuti da parte di commercianti e residenti. Il problema più sentito dai lavoratori è però quello della sicurezza: spostando gli orari dalla mattina presto alla mattina inoltrata, il personale è infatti costretto ad operare in una condizione di traffico maggiore sulle strade, veicolare e pedonale”



“Slalom tra i bidoni”

Un’osservazione arriva anche da Alberto Negrini, negoziante e consigliere comunale, testimone in via Cattaneo di disagi dovuti alla presenza dei grandi bidoni gialli per i condomini sui marciapiedi:

“La gente, la mattina di martedì, era obbligata a scendere dal marciapiede per proseguire e questo crea un problema di sicurezza, oltre che di decoro. Ben venga la sperimentazione però, spostando gli orari della raccolta, serviranno degli accorgimenti ulteriori da parte degli operatori e anche di chi è responsabile dell’esposizione e del ritiro dei contenitori”.