Rifiuti in centro, doppio giro di raccolta per ‘recuperare’ Capodanno

Sacchi di rifiuti per le strade del centro storico fino alla tarda mattinata del 2 gennaio

L’assessore: “Operatori al lavoro ma serve un doppio giro di raccolta per garantire la differenziata”

LECCO – Non sono passati inosservati, giovedì’, i tanti sacchi di rifiuti rimasti esposti fino a tarda mattinata per le vie del centro storico di Lecco. Una lettrice ci ha inviato le foto segnalandoci la situazione.

Evidente che, all’indomani del Capodanno, qualche ripercussione sul servizio di raccolta poteva succedere e ce lo conferma l’assessore comunale all’Ambiente, Alessio Dossi: “Questa mattina, dopo la festività di ieri, sono stati esposti sia i sacchi di indifferenziato che il sacco viola, non possono però essere recuperati nello stesso momento dagli operatori per mantenere la differenziazione dei rifiuti. E’ stato quindi raccolto prima l’indifferenziato ed ora si sta effettuando il secondo gira per il viola”.

“Mezzi e personale stanno operando ma occorre più tempo di quanto accada normalmente, non solo perché si stanno effettuando due raccolte ma anche perché la quantità di rifiuti, con le feste di mezzo, sono più numerosi. Tutte le frazioni a breve saranno raccolte e abbiamo evitato ai cittadini di doverle tenere altri giorni nelle proprie case”.