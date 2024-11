Rioni, manutenzione di strade e luoghi pubblici per 1,3 milioni. Il sindaco fa il punto

I cantieri riguarderanno nove rioni della città

“L’impegno del Comune per la cura degli spazi pubblici non termina qui”

LECCO – “Mentre si stanno concludendo i lavori viabilistici in centro città, partiamo ora con un grande investimento che riguarda la cura e la manutenzione delle strade e dei luoghi pubblici nei rioni con uno stanziamento di 1.3 milioni di euro”.

Il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni fa il punto sui cantieri e sugli importanti lavori che riguarderanno principalmente le strade e i marciapiedi dei rioni lecchesi, appaltati nei giorni scorsi.

“Entro metà mese – illustra – verranno conclusi (in anticipo) i cantieri del teleriscaldamento in via Leonardo Da Vinci e via Ongania: questo permetterà di ripristinare subito i normali flussi di viabilità e poi, trascorsi almeno sei mesi di assestamento, faremo le asfaltature definitive. Conclusa la rotonda di via Marco d’Oggiono, abbiamo avviato i lavori in quella di piazza Manzoni che, meteo permettendo, sarà ultimata entro fine mese. Ricordo poi che la terza rotonda in programma, quella del Teatro, è in calendario entro la fine del 2025”.

“Ora parte anche un primo blocco di lavori in nove rioni, seguendo una priorità dovuta al grado di usura delle diverse strade” spiega Gattinoni. Ecco qui i dettagli:

Laorca: nuovo porfido in via Giacomo Spreafico, rifacimento acciottolato in via Campanella; Rancio: nuovo porfido in via Antonio Bonaiti, rifacimento della scalinata tra via Mazzucconi e via Quarto; San Giovanni: asfaltature di via dei Partigiani, via IX Febbraio, corso Matteotti e costruzione del marciapiede di raccordo tra via Agliati e corso Matteotti; Olate: asfaltatura di via Allo Zucco; Germanedo: asfaltatura di via Filanda e della parte alta di via Belfiore; Centro: nuovo porfido in via San Nicolò (parte bassa); Pescarenico: nuovo porfido in via Maggiore; Maggianico: rifacimento dei marciapiedi in via Zelioli, via Paisiello, corso Emanuele Filiberto; Chiuso: asfaltatura di via del Sarto e via Paolo Laini, rifacimento del marciapiede in via don Serafino Morazzone.



“Ovviamente l’impegno del Comune per la cura degli spazi pubblici non termina qui – conclude Gattinoni – pertanto, con le risorse economiche che si renderanno disponibili nel bilancio 2025, proseguiremo nel programma di manutenzione che vogliamo sia, nel tempo, continuativo e metodico. Per noi, infatti, tutti i rioni sono sempre “al centro”.