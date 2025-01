Ripristinati gli stalli di sosta riservati a persone con disabilità nel parcheggio di via Pietro Nava

Nei giorni scorsi la polemica per la posa dell’ecoisola

I due stalli sono stati ‘trasferiti’ nel parcheggio attiguo

LECCO – Aveva fatto discutere la posa dell’ecoisola nel parcheggio di via Pietro Nava che aveva comportato la temporanea rimozione di due stalli di sosta riservati alle persone con disabilità.

Nella giornata di ieri i due posti auto sono stati ripristinati nell’area di parcheggio attigua, ad accesso libero ma riservata ai residenti, in attesa che il piano particolareggiato della sosta entri completamente in vigore e ‘trasformi’ gli stalli a striscia blu.

“Complessivamente – fanno sapere da Palazzo Bovara – la disponibilità di stalli in via Pietro Nava destinati a utenti con contrassegno per veicoli a servizio di persone con disabilità è stata ristabilita nel numero di tre. Si ricorda inoltre che gli spazi di sosta oggi ancora a riga gialla, secondo il piano particolareggiato della sosta, verranno sostituiti gradualmente da strisce blu come già avvenuto in via Marco D’Oggiono, via Cairoli e via Carlo Cattaneo: ciò amplierà sia le possibilità dei residenti muniti di contrassegno di sostare nelle zone di riferimento, potendo sostare gratuitamente negli stalli blu, sia l’offerta di sosta blu a pagamento per tutti in prossimità del centro”.