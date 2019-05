Riproposto il Concerto del 2 Giugno. Si esibirà la Lake Como Philarmonic Orchestra

L’evento serale della Festa della Repubblica affidato a LTM, si terrà alla Casa dell’Economia

Sul palco l’orchestra diretta dal maestro Roberto Gianola

LECCO – Dopo un anno di assenza, torna per volontà del nuovo prefetto di Lecco dott. Michele Formiglio, il concerto per la Festa della Repubblica del 2 giugno.

LTM Lecchese Turismo Manifestazioni proprio per volontà della prefettura ha accettato di organizzare l’evento in programma per domenica 2 giugno ore 21.00 presso l’auditorium Casa dell’Economia di Lecco.

Ad esibirsi sarà la Lake Como Philarmonic Orchestra diretta dal Maestro Roberto Gianola, originariamente chiamata Sinfolario Orchestra.

Costituita da giovani professionisti provenienti dalle provincie di Como, Lecco, Sondrio, Varese, Monza Brianza, Milano, Brescia, Bergamo, debutta nell’anno 2001 con la produzione dell’opera Nabucco di G.Verdi; nello stesso anno viene invitata ad eseguire: la traviata sempre di Verdi per i Teatri di Basilea (Svizzera) e Le Tourbie (Montecarlo), ed un grande concerto lirico-sinfonico a Friburgo (Germania).

Il direttore maestro Roberto Gianola è considerato attualmente uno dei più giovani ed interessanti direttori della nuova generazione, ma comunque già decisamente affermato per le sue collaborazioni con orchestre in tutto il mondo che lo invitano ripetutamente a dirigere in Usa, Russia, Messico, Austria, Francia, Turchia, Germania, Spagna, Polonia, Portogallo, Ungheria, Repubblica Ceca, Ucraina, Bulgaria, Serbia, Romania , Brasile, Venezuela, Grecia, Egitto e negli Emirati Arabi. A soli 34 anni ha debuttato nella prestigiosa Carnegie Hall di New York dove ha diretto con grande successo nella Sala Grande.

Attualmente è direttore stabile presso il Teatro dell’Opera di Istanbul. A rendere ancora più interessante e coesa la serata sarà la presenza del soprano giapponese Hiroko Morita da anni ormai voce delle più belle arie dei maggiori teatri europei. LTM vi aspetta dunque nella grande e accogliente Sala dell’Economia per questo grandissimo concerto e Buona Festa delle Repubblica a tutti. Entrata libera fino ad esaurimento posti.