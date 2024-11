Risse, schiamazzi, sporcizia: i residenti di viale Turati chiedono più sicurezza

Oltre un centinaio i cittadini presenti all’incontro dedicato al rione di Santo Stefano

Rinvenuti anche due bilancini per la droga: “Siamo nel Bronx. Qui abbiamo paura ad andare in giro”

LECCO – Oltre un centinaio di cittadini del rione di Santo Stefano hanno partecipato, lunedì sera, all’incontro organizzato dall’amministrazione comunale nell’ambito dell’iniziativa #Rionialcentro. Un momento di confronto con i residenti che l’amministrazione ritiene fondamentale, come ribadito dal sindaco Mauro Gattinoni, per cercare di risolvere i problemi, alcuni dei quali già noti.

Particolarmente delicata la questione sicurezza sollevata dai residenti di viale Turati. Un tema di cui amministrazione e forze dell’ordine sono già a conoscenza, ma che richiede sicuramente ancora una maggiore attenzione. I cittadini hanno infatti denunciato preoccupanti episodi di degrado, legati specialmente a una attività di alimentari che resta aperta anche nelle ore serali/notturne.

“Siamo nel Bronx. Qui abbiamo paura ad andare in giro – ha esordito, perentorio, un residente -. Purtroppo attorno a una attività nata come alimentari si stanno ritrovando tutti i balordi della città. Le risse e i litigi sono all’ordine del giorno specialmente dopo che gli avventori hanno alzato il gomito, e poi schiamazzi, musica a tutto volume fino a tarda sera. E al mattino ci tocca pure raccogliere bottiglie e rifiuti di ogni genere che vengono abbandonati in giro. Noi chiamiamo le forze dell’ordine che spesso non arrivano o arrivano quando questi individui se ne sono già andati”.

Un cittadino residente in via Vittorio Veneto, che si prende la briga di pulire la zona, ha addirittura rinvenuto due bilancini utilizzati per smerciare la droga, che ha mostrato al sindaco e ai componenti della Giunta presenti all’incontro: “Passa il tempo, ma qui non succede niente. Non siamo tutelati”.

Un appello alla sicurezza a nome dei giovani del viale è stato ribadito anche da una ragazza che frequenta parrocchia e gruppo sportivo: “Abbiamo paura a girare per viale Turati. Non ci sentiamo sicuri, specialmente le ragazze come me evitano di uscire da sole alla sera, anche solo per raggiungere l’oratorio. Abbiamo paura delle persone che frequentano quel negozio”.

Il comune ha fatto sapere che l’unica strada che è possibile percorrere, a fronte dei problemi descritti, è quella di provare a rivedere gli orari di apertura di questo minimarket: “Non voglio fare lo scaricabarile ma è importante sottolineare che le questioni di ordine pubblico sono in capo a Prefettura/Questura – ha detto il vicesindaco Simona Piazza -. In settimana abbiamo un incontro in Prefettura e sicuramente porteremo questa problematica e, da domani, attiveremo la Polizia Locale per incrementare i pattugliamenti in zona. Nel 2025 è anche in programma una implementazione delle telecamere nelle zone più sensibili del quartiere”.

“D’altro canto, però, bisogna sottolineare che questo esercizio è in regola con tutte le licenze e i permessi – ha continuato Simona Piazza -. Come comune possiamo intervenire sugli orari con un’ordinanza, ma abbiamo bisogno di riscontri su ciò che effettivamente avviene, perciò è fondamentale che facciate le denunce. Questo non vuol dire esporsi o mettersi in situazioni di difficoltà, ma dobbiamo cercare di fare squadra: questa è l’unica strada per fornire elementi alle forze dell’ordine per poi agire e trovare soluzioni, che la legge ci permette di percorrere, per affrontare i problemi”.

Tra i cittadini c’è anche chi, ricordando l’ottimo lavoro che storicamente la parrocchia porta avanti sul tema dell’integrazione, ha proposto di creare una rete, magari con l’ausilio di mediatori culturali o educatori di strada, per affrontare questa problematica e trasformarla in una opportunità e in un elemento di forza della comunità.

Viabilità, raccolta/abbandono dei rifiuti, soste selvagge e altri problemi più puntuali hanno riguardato il resto della serata: “Amministrare una città significa far coincidere esigenze differenti – ha concluso il sindaco Mauro Gattinoni -. Ci sono dei temi, di cui abbiamo preso nota, che sono risolvibilissimi. Le segnalazioni servono sempre, a maggior ragione quelle riguardanti la sicurezza. Voglio sottolineare, però, che il risultato vero lo si ottiene nel medio-lungo periodo. Teniamo aperto questo canale, ma sul fronte sicurezza segnalate sempre alle forze dell’ordine. Non vuol dire accusare nessun, ma significa solo fare una segnalazione che diventa preziosa quando entra in una certa mappa di intervento. Questi sono la collaborazione e l’impegno civico che ciascuno di noi può mettere perché la sua città sia migliore”.