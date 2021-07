Sacco rosso: l’84% delle utenze domestiche lo ha già ritirato, solo il 67,5% per le utenze non domestiche

L’Ecosportello di via Marco D’Oggiono resta aperto ad agosto e settembre

Continua la distribuzione di tutti i contenitori e i sacchi previsti per la raccolta differenziata

LECCO – L’Ecosportello resta aperto in via Marco D’Oggiono 18/A fino al 30 settembre da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 15 e sabato dalle 8.30 alle 12.

Pertanto, anche ad agosto e a settembre, continua la distribuzione di tutti i contenitori e i sacchi previsti per la raccolta differenziata: bidoncino e sacchetti per la frazione umida, bidone giallo per la carta, bidone blu per il vetro e sacco rosso per la frazione indifferenziata (all’interno del cortile è possibile parcheggiare per il tempo strettamente necessario al ritiro dei materiali).

Il comune di Lecco ha poi fornito le percentuali aggiornate di ritiro del sacco rosso: