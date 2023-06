Salvataggio sui fiumi, pompieri in addestramento avanzato

Anche tre pompieri lecchesi all’addestramento in Piemonte

Le esercitazioni speleo alpino fluviali per livelli avanzati e da elisoccorritore

LECCO / VARALLO – La direzione regionale Lombardia dei Vigili del Fuoco ha organizzato nel mese di maggio e giugno al Centro Monte Rosa di Varallo, quattro sessioni di addestramento per il personale dei pompieri SAF ( speleo alpino fluviale ) con livello avanzato ed elisoccorritore.

Si tratta di esercitazioni finalizzate al mantenimento dei requisiti di addestramento minimo obbligatorio. L’addestramento ha compreso manovre di soccorso di squadra in scenari complessi, nella fattispecie, in ambiente fluviale.

Gli operatori provenivano da ogni provincia della Lombardia e dall’elinucleo di Malpensa. Molti di questi Vigili del fuoco sono stati inviati in Emilia Romagna e in altri interventi rilevanti. Per il Comando di Lecco hanno partecipato tre operatori.