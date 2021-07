Straordinario afflusso e attese degli utenti alla sede sanitaria in via Tubi per la scelta del medico di base

L’Asst ha deciso di programmare un apertura straordinaria degli sportelli questo sabato mattina

LECCO – L’Azienda di Lecco ha provveduto ad una apertura straordinaria dello sportello di Scelta e Revoca del medico di Via Tubi (Lecco) sabato 10 luglio, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Il potenziamento degli sportelli, spiegano, si è reso necessario per gestire lo straordinario afflusso di utenti registrato in questi giorni a seguito della contemporanea cessazione di attività di diversi Medici di Medicina Generale e consentirà una risposta adeguata agli assistiti che richiederanno il cambio del proprio Medico di Famiglia.

Già dalla scorsa settimana numerose erano state le persone che si erano recate in via Tubi per effettuare la scelta del medico a fronte della scadenza di alcuni incarichi provvisori ai quattro medici operanti in città e l’assegnazione di incarichi da titolari ad altrettanti dottori (qui l’articolo precedente).

L’ASST di Lecco invita comunque gli utenti a prediligere per la scelta dello specialista le modalità online riportate anche sulla pagina “Scelta e Revoca” del sito web aziendale all’indirizzo http://www.asst-lecco.it/dipartimenti-sociosanitari-e-servizi-territoriali/scelta-e-revoca/ ovvero:

scrivendo agli indirizzi sceltarevoca.lecco@asst-lecco.it (per l’area lecchese) oppure sceltarevoca.cernusco@asst-lecco.it (per l’area meratese) riportando nome, cognome, recapito telefonico e codice fiscale;

accedendo online al proprio Fascicolo Sanitario Elettronico https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/ con identità digitale SPID, CNS-PIN e lettore o credenziali OTP di Regione Lombardia.