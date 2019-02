La campagna di prevenzione per il tumore al colon retto dell’Ats Brianza

In poco più di un mese già 3.343 persone hanno risposto all’invito di screening gratuito

LECCO – Sono sempre più numerosi i lecchesi che aderiscono alla campagna di prevenzione per il tumore al colon retto. Lo fa sapere l’Ats Brianza: ad un mese dall’avvio della campagna, che in Provincia di Lecco interesserà circa 15 mila soggetti, sono già 3.343 quelli che hanno risposto all’invito di sottoporsi a screening. Di questi, 129 sono stati invitati ad un approfondimento di secondo livello (colonscopia, ndr), finalizzata a verificare o meno la presenza di tumore.

A Lecco adesione alta

Numeri “di tutto rispetto”, come ha commentato la dottoressa Silvia Lopiccolo Direttore dell’UOC Medicina Preventiva nelle Comunità di Ats Brianza: “Nel lecchese la percentuale di adesione allo screening al colon retto si conferma elevata, 59,60% nel biennio 2016-2017, mentre, nello stesso periodo, quella dello screening mammografico è ancora più alto, 76%. Numeri positivi e che portano la Provincia di Lecco al di sopra della media regionale e dell’Ats, quest’ultima assestata al 48% per quanto riguarda lo screening del colon retto e al 68% per quello mammografico”.

L’importanza dello screening

La dottoressa Lopiccolo ha quindi ricordato l’importanza dello screening per prevenire le patologie tumorali: “La precocità della diagnosi può ridurre la mortalità di circa il 20% nel caso del tumore al colon retto, tanto più che, per questa patologia, lo screening permette di individuare lesioni che non sono ancora in fase tumorale. Prima si scoprono, prima si può intervenire e ridurre la formazioni di tumori e quindi la mortalità”. La lettera di invito allo screening, gratuito, viene inviata ogni due anni a tutta la popolazione di età compresa tra i 50 e i 74 anni: “La fascia di età è stata alzata – ha ricordato la dottoressa – fino allo scorso anno era dai 50 ai 69 anni. Dopo aver ricevuto l’invito la persona può portare il proprio campione fecale nella sede di via ai Tubi. Segue l’esame del sangue occulto, se positivo si procede con l’esame di approfondimento, preordinato dall’Ats, cioè la colonscopia”.

Consegne dei campioni fino al 2 maggio

La campagna di screening al colon retto a Lecco è iniziata lo scorso 7 gennaio. I cittadini invitati ad aderire potranno portare il proprio campione in via ai Tubi fino al 2 maggio, dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12.