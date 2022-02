Scuola, contagi in diminuzione: sono 4mila gli studenti in quarantena

In calo il numero delle classi in quarantena rispetto a settimana scorsa

Il trend lecchese confermato anche a livello regionale

LECCO – 270 classi per un totale di 4.080 studenti e 234 operatori scolastici in quarantena nel Lecchese. Sono questi i numeri dell’ultimo monitoraggio sull’andamento dell’epidemia da Covid 19 nelle scuole tenendo conto i dati registrati a domenica 30 gennaio.

Cifre ancora alte, anche se ridotte significativamente rispetto al precedente monitoraggio, quando erano stati registrati più di 8mila studenti in quarantena. Un trend di contagi in diminuzione fotografato anche a livello regionale con la riduzione in tutte le fasce di età considerate, rispetto alla settimana precedente; in particolare nella fascia 14-18 anni si conferma un decremento dei casi già attivo a partire dalle ultime 4 settimane.

Nello specifico, nel Lecchese, sono 82 le classi della fascia 0- 6 anni bloccate per un totale di 986 bambini e 110 operatori scolastici; 104 classi della primaria per 1582 alunni e 95 operatori scolastici; 30 classi delle scuole medie con 524 studenti e 6 operatori e, infine, 54 classi delle scuole superiori per 988 studenti e 23 operatori scolastici.

Proprio oggi, mercoledì, il Governo potrebbe prendere decisioni importante e attese dal mondo della scuola con un allentamento delle misure di contenimento del Covid nelle scuole.