Domani, mercoledì, iniziano gli esami di Maturità nelle scuole superiori

Anche quest’anno sarà un’unica prova orale, in presenza, sull’elaborato preparato dagli alunni

LECCO – Ancora un anno scolastico inevitabilmente condizionato dall’emergenza sanitaria, così come lo sarà, per la seconda volta anche l’esame di Maturità per gli studenti delle scuole superiori. Secondo i dati cortesemente forniti dall’Ufficio Scolastico Territoriale, saranno complessivamente 2.677 gli alunni lecchesi che da domani, mercoledì, saranno chiamati ad affrontare il test.

Una prova unica, così come nel 2020: l’esame consisterà in una prova orale, un maxi colloquio della durata di circa un’ora, che partirà dalla discussione di un elaborato, il cui argomento è stato assegnato entro il 30 aprile agli studenti di quinta superiore e realizzato con l’accompagnamento dei docenti che hanno supportato gli alunni nella realizzazione dei loro elaborati. Gli studenti hanno avuto tempo un mese, fino al 31 maggio, per lavorarci.

L’elaborato

Come spiegato al Ministero dell’Istruzione, l’elaborato è stato assegnato sulla base del percorso svolto e delle discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi, con forme diverse che tengano conto della specificità percorsi scolastici.

Ci saranno, ad esempio: “Lingua e cultura latina” e “Lingua e cultura greca” per il Liceo classico, “Matematica e Fisica” per il Liceo scientifico, “Lingua e cultura straniera” per il liceo linguistico. E ancora: “Scienze umane” per il Liceo delle Scienze umane, “Discipline pittoriche” per il Liceo artistico indirizzo arti figurative Grafico-pittorico, “Economia aziendale” per l’Istituto tecnico settore economico indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing. Tutte le altre discipline sono pubblicate sul sito del Ministero.

Come proseguirà il colloquio

Dopo la discussione dell’elaborato, spiega il Ministero, il colloquio continuerà con la discussione di un testo già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di “Lingua e letteratura italiana”, con l’analisi di materiali (un testo, un documento, un’esperienza, un problema, un progetto) predisposti dalla commissione con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline. Ci sarà spazio per l’esposizione dell’esperienza svolta nei PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento). Il candidato dimostrerà, nel corso del colloquio, di aver maturato le competenze e le conoscenze previste nell’ambito dell’Educazione civica.

Le misure di sicurezza

Sono sostanzialmente confermate le misure già previste lo scorso anno in occasione dei precedenti esami.

Sarà necessario mantenere due metri di distanza fra candidato e commissione, studentesse e studenti potranno avere un solo accompagnatore, si dovrà indossare la mascherina (bandita quella di comunità, preferibile quella chirurgica. Sconsigliato, da parte degli studenti, l’utilizzo prolungato delle mascherine FFP2).

Nel 2020

Secondo il report regionale, lo scorso anno si erano diplomati oltre 2,3 mila studenti in provincia di Lecco, dei quali 1.285 nei licei, 796 negli istituti tecnici e 330 negli istituti professionali.

I “100 e lode” erano stati 31.