Scuole lecchesi a confronto. Ecco i risultati di Eduscopio 2022-23

La guida per orientarsi tra le migliori scuole per la ricerca di un lavoro o preparazione in vista dell’università

L’istituto Greppi e Bachelet sul podio in molti indirizzi. Tra i licei spuntano Rota e Grassi

LECCO – E’ online da oggi, martedì’, la la nuova edizione 2022/23 di Eduscopio.it, la guida all’orientamento scolastico che confronta le scuole italiane per aiutare gli studenti e le loro famiglie nel momento della scelta dopo la terza media.

Lavoro o università? La scelta della scuola da intraprendere è fondamentale a seconda delle proprie ispirazioni professionali e il portale di Eduscopio mette a disposizione delle classifiche, suddivise per i singoli percorsi di studi, delle scuole che meglio preparano all’ingresso nel mondo del lavoro e quali ai percorsi universitari.

Per la nuova edizione di Eduscopio, il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli ha analizzato i dati di circa 1.289.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici (anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19) in circa 7.700 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di II grado statali e paritarie.

Per quanto riguarda gli istituti superiori rivolti al mondo del lavoro (istituti tecnici e professionali) la guida attribuisce ad ogni scuola punteggi in base all’indice di occupazione dei diplomati, ovvero quanti tra i diplomati di quell’istituto trovano occupazione (almeno sei mesi entro i primi due anni dal diploma) e la coerenza tra studi fatti e lavoro trovato.

Se l’interesse è invece quello di una prospettiva universitaria (licei e istituti tecnici) Eduscopio assegna dei punteggi agli istituti sulla base della media dei voti conseguiti agli esami universitari dai diplomati di ogni scuola e sulla base della percentuale esami superati dai diplomati di ogni scuola. L’Indice FGA mette insieme le due cose, dando lo stesso peso alla media dei voti e alla percentuale di esami superati (50-50).

Ecco quindi i risultati ottenuti dalle scuole della provincia di Lecco, suddivise per percorso si di studi

Quelle che meglio preparano al lavoro

Tra gli istituti tecnici è il Bachelet di Oggiono nel suo indirizzo tecnico- economico ad avere la più ampia quota di diplomati ‘occupati’, seguito dal Rota di Calolziocorte. Quasi otto studenti su dieci trovano lavoro dopo il diploma nella scuola di Oggiono.

Greppi di Monticello e Badoni di Lecco se la giocano con alti punteggi indirizzi tecnico-tecnologici, con il primo posto dell’istituto brianzolo per diplomati occupati (72% con il 70,9% il Badoni). Praticamente, oltre sette studenti su dieci trovano impiego dopo aver frequentato queste due scuole.

Tra le scuole professionali nell’ambito dei servizi, spicca nel lecchese l’istituto Fumagalli di Casatenovo.

Sempre nell’ambito della formazione professionale, rivolto in questo caso al mondo dell’industria e dell’artigianato, a Lecco c’è l’istituto Fiocchi che si prende il terzo posto nei dintorni, per diplomati occupati, dopo l’istituto di Cantù e la Cesare Pesenti di Bergamo Sant’Elia

Per prepararsi all’università

Spazio soprattutto ai Licei nella parte di guida dedicata a quanti vorranno proseguire gli studi dopo le scuole superiori. Per l’indirizzo Classico la scelta a Lecco è tra il Liceo Manzoni e l’istituto paritario Giacomo Leopardi.

Il Rota di Calolzio primeggia in provincia per quanto riguarda il Liceo Scientifico, seguito dal Grassi di Lecco e dall’Agnesi di Merate.

Il Liceo Grassi di Lecco è invece al primo posto per indirizzo scientifico-scienze applicate, battendo Agnesi di Merate e Bachelet di Oggiono, rispettivamente su secondo e terzo gradino del podio.



L’indirizzo di scienze umane vede avanti nel lecchese il Greppi di Monticello, seguito dal Bertacchi di Lecco e dal Rota di Calolzio. A strappare il primo posto agli istituti lecchesi, a 20km da Lecco, c’è però il Carlo Porta di Erba.

Il Greppi di Monticello batte il Porta di Erba negli indirizzi di scienze umane-economico sociali, al terzo posto l’istituto Bertacchi di Lecco e quarto l’istituto Maria Ausiliatrice.

Greppi al primo posto anche Liceo Linguistico, superando l’istituto Bachelet di Oggiono, più in fondo in classifica troviamo Manzoni di Lecco e Agnesi di Merate

Per il Liceo Artistico la scelta è Medardo Rosso di Lecco oppure, fuori provincia, all’istituto Gandhi di Besana Brianza.

Guardando agli istituti tecnici ad indirizzo economico, il Viganò di Merate ha ottenuto il punteggio maggiore seguito dal Bachelet di Oggiono.

Greppi e Badoni sono invece gli istituti di riferimento nel lecchese per chi vuole proseguire all’università un percorso di studi tecnico-tecnologico