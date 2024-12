Scuole Paritarie Lecco. Iniziative natalizie all’insegna della creatività e solidarietà

Due iniziative che hanno segnato l’Avvento delle scuole dell’infanzia paritarie

LECCO – Durante il periodo dell’Avvento, le scuole dell’infanzia paritarie di Lecco hanno dato vita a due iniziative significative che uniscono creatività e solidarietà, all’interno del progetto “Mi prendo cura di te!”. Questo percorso, promosso dal coordinamento pedagogico, coinvolge le scuole paritarie e i servizi 0-3 con l’intento di condividere un comune impegno verso la cura delle relazioni che si sviluppano all’interno delle scuole. Un’iniziativa che, oltre a stimolare la creatività dei bambini, vuole trasmettere il valore della solidarietà e del prendersi cura dell’altro, elementi fondamentali nel processo educativo.

“Il tempo di Avvento ha rappresentato la naturale continuazione di questa riflessione. Come possiamo, insieme ai bambini, compiere gesti concreti di cura per gli altri? – continuano dall’Associazione Scuole Infanzia Lecco – Sono state così individuate due iniziative che racchiudono il senso e la bellezza della condivisione della cura: il Presepe in Basilica e la collaborazione con l’Emporio Caritas. Ci piace infatti pensare ai bambini come protagonisti attivi nella vita della loro comunità, in grado di portare il loro contributo di solidarietà e attenzione verso chi ha bisogno”.

Per il secondo anno consecutivo, le scuole hanno collaborato alla realizzazione di un Presepe esposto nella Basilica di San Nicolò. I bambini hanno creato con le loro mani tutti i personaggi: pastori, angeli, re magi, pecore, cammelli, dando vita a sagome creative e originali che non mancano di strappare un sorriso a chi le osserva. Un grande lavoro di squadra che rappresenta il Presepe visto “con gli occhi dei bambini”.

Questo Presepe regala a chi lo osserva la bellezza e la semplicità con cui i bambini sanno raccogliere il messaggio natalizio: “Il Figlio di Dio nasce per te, per prendersi cura di te!”. Le sagome raccontano la meraviglia, lo stupore e l’amore per il bambino Gesù, con pastori, bambini, Re Magi e buffi animali che accorrono con gioia. “Essere dentro al presepe ha significato per noi fare nostro il messaggio della Natività, rendendolo vivo attraverso le azioni di ogni giorno” spiegano dall’Associazione.

La seconda iniziativa, sempre ispirata dal concetto di “cura”, si è concretizzata in una raccolta di beni a favore dell’Emporio Caritas, allestito presso la Casa della Carità di Lecco. L’Emporio rappresenta un modello innovativo di distribuzione di beni, in cui le famiglie in difficoltà economica possono scegliere autonomamente i prodotti di cui hanno bisogno. Grazie a una tessera personale a punti, ogni nucleo familiare è responsabilizzato e supportato nel gestire le proprie necessità, superando il tradizionale sistema del “pacco alimentare” e rendendo la distribuzione più funzionale ed efficiente.

“Il Natale, proprio come la Natività, ci ricorda l’importanza della ‘cura dell’altro’, che si esprime non solo nei gesti e nelle parole, ma anche attraverso la capacità di donare – continuano dall’Associazione – Con questa iniziativa vogliamo insegnare ai bambini che prendersi cura degli altri significa anche ‘saper donare’, portando calore, speranza e conforto a chi ne ha bisogno”.

Queste iniziative sono il risultato di un grande lavoro corale che testimonia il valore del “fare insieme” delle 15 scuole paritarie cittadine e dei loro 15 servizi per la prima infanzia, che ogni giorno accompagnano oltre 1000 bambini e le loro famiglie nel loro percorso di crescita. Infine, il presepe è visitabile in Basilica e rimarrà allestito fino all’8 gennaio.