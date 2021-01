Scuole, slitta il rientro in classe per le superiori. Dad fino al 24 gennaio in Lombardia

A breve l’ordinanza della Regione Lombardia

Niente rientro in classe per gli studenti delle scuole superiori lunedì 11 gennaio: posticipata la didattica a distanza fino al 24 gennaio

MILANO – Niente rientro in classe per gli studenti delle scuole lombarde fino al 24 gennaio. Anche il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana si è unito al coro di governatori che hanno deciso di allungare i tempi per il rientro a scuola in presenza rispetto alla data dell’11 gennaio stabilita dal Governo. Una data che vedeva pronto il mondo delle scuole lecchese, con i dirigenti già impegnati a riorganizzare gli ingressi e le uscite così come stabilito dal tavolo prefettizio coordinato dal prefetto Castrese De Rosa.

Ora però è arrivato il rinvio che verrà ufficializzato con un’ordinanza regionale.

“Preso atto delle valutazioni e delle risultanze di carattere sanitario, connesse all’attuale diffusione del Covid, condivise con il Comitato Tecnico Scientifico lombardo, Regione Lombardia ha assunto l’orientamento di proseguire le lezioni per le scuole secondarie di secondo grado con la didattica a distanza al 100%” fanno sapere con una nota dalla Regione, sottolineando che la decisione verrà formalizzata con un’ordinanza e resterà in vigore fino al 24 gennaio”.