Servizi estivi prima infanzia, al via dal 29 giugno: il video messaggio dell’assessore

Parte il progetto estivo dei servizi di prima infanzia promossi dal Comune di Lecco

Due diverse proposte alle famiglie. Mariani: “Il tutto nel rispetto nelle nuove norme sanitarie”

LECCO – Al via dal 29 giugno il progetto estivo dedicato alla prima infanzia, ovvero per i bimbi da zero a 3 anni, promosso dal Comune di Lecco e che riguarderà gli asili nido comunali fino al 31 luglio.

“Le attività – spiega l’assessore al Welfare, Riccardo Mariani – saranno in linea con le indicazioni della Regione e dell’Agenzia della salute, a tutela dei bambini e operatori”.

Un operatore ogni tre bambini è il rapporto stabilito “ per garantire la massima tutela e presa in carico” dei giovanissimi. “Non mancheranno le proposte di carattere educativo, svago e riposo”.

Due sono le opzioni di costo che saranno proposte alla Giunta comunale e quindi alle famiglie: una prima che prevede 6 ore giornaliere e 3,5 euro a pasto per un totale di 300 euro al mese, una seconda di 4 ore giornaliere senza pasto a 200 euro mensili.

“Proposte – ha concluso l’assessore – che tengono conto delle fatiche del periodo e che possano essere il più possibile di gradimento per le comunità familiari lecchesi”.