Sessione straordinaria di lauree al Politecnico. L’elenco dei laureandi

Martedì appello straordinario di lauree alla sede di Lecco del Politecnico

Ecco i nomi dei laureandi chiamati a discutere la loro tesi di laurea magistrale

LECCO –Il prossimo martedì, 7 giugno, si terrà un appello straordinario di lauree magistrali al campus del Politecnico. Ecco l’elenco dei laureandi:

Corso di Laurea Quinquennale in Ingegneria Edile-Architettura

Fabrizio Gentile

Sistemi tecnologici modulari in legno per architetture sostenibili: il nuovo polo scolastico di Mori (TN)

Sofia Morelli

QUARTO REHUB Progetto di rigenerazione urbana e sviluppo di un modello innovativo di servizi per la comunità nel quartiere di Quarto Oggiaro

Corso di Laurea in Civil Engineering for Risk Mitigation

Mirzaagha Abdullayev, Babar Ameer

Characterization of the impact of disasters on businesses: overview on Lorca Earthquake 2011 case study

Saman Mjamshidi

Performance validation of fire protection boards enhanced with expandable graphite

Corso di Laurea in Building and Architectural Engineering

Mohammad Ahsani

INSULA: Architecture of tomorrow, a waste’s legacy (Research on novel building materials from waste production in accordance with principal of circular economy – Reykjavik, Iceland)

Pedro Correa de Melo

The role of bio-based construction in the carbon neutrality transition of Brazilian social housing stock

Bianca Vindigni

ECO-UNIÃO: slum upgrading in Maputo