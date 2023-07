Shopping di Sera entra nel vivo con i saldi estivi. Soddisfatti i commercianti

Ieri sera negozi aperti, in tanti in centro approfittando degli sconti

Riva (Federmoda): “L’avvio dei saldi estivi aiuta, i negozi aperti lavorano”

LECCO – Quarto appuntamento con l’iniziativa Shopping di Sera Lecco, la manifestazione coordinata da Confcommercio Lecco per unire le forze dei singoli commercianti della città in occasione delle aperture dei negozi il giovedì in orario serale.

Complice la bella – seppur fresca – serata e l’inizio dei saldi estivi in tanti hanno colto l’occasione per fare un giro in centro città, bere qualcosa e sbirciare le vetrine dei negozi aperti (una quarantina quelli che hanno aderito all’iniziativa) approfittando degli sconti per fare acquisti convenienti.

Dopo i primi appuntamenti ‘spenti’ i commercianti sono ottimisti: “La partenza è stata un po’ in sordina – commentano alcuni di loro – ma ora sta andando meglio, la gente gira, i saldi poi attirano più persone, siamo contenti”.

“Confermo – aggiunge Oscar Riva, presidente di Federmoda Lecco – i primi due giovedì di shopping serale rappresentano sempre una sorta di riscaldamento ma poi si parte. Ieri sera abbiamo ‘festeggiato’ l’inizio dei saldi estivi, c’è stato un bel movimento e le attività aperte hanno lavorato. Ci piacerebbe riuscire a coinvolgere più commercianti, tra via Roma e Isolago c’è una buona partecipazione ma lungo via Cavour in pochi hanno aderito all’iniziativa”.

Il prossimo appuntamento con Shopping di Sera Lecco è giovedì prossimo, 13 luglio. L’iniziativa proseguirà fino al 27.

QUI L’ELENCO DELLE ATTIVITA’ ADERENTI

GALLERIA FOTOGRAFICA