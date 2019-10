Si è costituito anche a Lecco il Sim, il sindacato dei carabinieri

Le elezioni si sono tenute settimana scorsa con le elezioni dei delegati provinciali

Il Sim Lecco Sondrio ha voluto ricordare anche i due poliziotti uccisi a Trieste deponendo un omaggio floreale in Questura

LECCO – L’obiettivo è quello di creare un ponte tra i colleghi e le gerarchie, al fine di rafforzare lo spirito di coesione, nel pieno rispetto delle istituzioni e delle normative in vigore. Si è costituito anche nelle province di Lecco e Sondrio il Sim, il sindacato italiano militari. Una novità epocale per l’Arma dei Carabinieri resa possibile grazie alla modifica all’articolo 1475 del codice dell’ordinamento militare che sanciva, fino al pronunciamento della Corte Costituzionale con la sentenza 120/2018, il divieto per i militari di costituire associazioni a carattere sindacale. Nato lo scorso febbraio a livello nazionale, il Sim si è strutturato, passo dopo passo, anche a livello regionale e provinciale.

Le elezioni a Milano

Venerdì scorso a Milano si è infatti tenuto il convegno del Sim Carabinieri a carattere regionale, alla presenza del co fondatore, nonché segretario nazionale Dino Caputo e del neo eletto segretario generale regionale Gianluca Privitera. L’occasione è servita per tenere a battesimo il primo congresso provinciale della segreteria unificata Lecco – Sondrio con le elezioni per le nomine elettive. Matteo Mastromatteo è stato eletto segretario generale provinciale e Calogero Costa segretario provinciale aggiunto. I neo eletti potranno avvalersi della collaborazione dei segretari provinciali Maurizio Grillone, Massimo Galbusera e Marco La Mantia.

Gli obiettivi sono coesione e unità

L’obiettivo, come dicevamo, è quello di rafforzare la coesione all’interno dei Carabinieri. Non è un caso se gli slogan scelti dal Sim sono #unitisipuò, #maipiùsoli. Tra le priorità, quella di ascoltare la voce di ogni carabinieri: il sindacato si sta già dando da fare per attivare convenzioni con i Caf e con avvocati esperti nei diversi ambiti del diritto al fine di poter assistere legalmente gli associati. Ciascun sindacalista del Sim svolgerà il proprio servizio in maniera gratuita e al di fuori dell’orario di servizio.

L’omaggio ai poliziotti morti a Trieste

Tra i primi gesti promossi dal Sim Carabinieri Lecco – Sondrio, merita menzione la deposizione di un omaggio floreale in Questura per omaggiare Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, i colleghi della Polizia di Stato tragicamente scomparsi a Trieste. Un gesto di attenzione, di cordoglio e vicinanza ai “fratelli” della Polizia di Stato che ben esemplifica lo spirito del Sim.