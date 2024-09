Si torna a scuola, oggi suona la campanella per migliaia di studenti lecchesi

Lasciate le vacanze alle spalle si torna sui banchi di scuola per iniziare il nuovo anno scolastico

LECCO – Oggi la campanella suona di nuovo per migliaia di studenti lecchesi, segnando ufficialmente la fine delle vacanze estive e il ritorno in aula. L’entusiasmo dei più piccoli si mescola alla nostalgia per le giornate estive, ma l’inizio di un nuovo anno scolastico (2024/2025) porta con sé anche la voglia di riabbracciare amici e insegnanti, e per molti l’emozione di scoprire una nuova classe o scuola.

Le scuole della provincia di Lecco si preparano ad accogliere gli studenti che, sommando quelli delle scuole primarie (elementare), secondarie di primo grado (medie) e secondarie di secondo grado (superiore) sia statali che paritarie, sono circa 45.900.

Sia per chi inizia la scuola per la prima volta, sia per i “veterani” delle medie e superiori, l’inizio del nuovo anno scolastico è un momento importante. In particolare, per gli studenti delle ultime classi (terza media e quinta superiore) la campanella di domani rappresenta il “rush finale” di un lungo percorso di studi che li condurrà agli esami conclusivi.

Per molte famiglie e molti genitori, fatti i conti con i preparativi dell’ultimo minuto: zaini, quaderni e libri pronti e un l’ansia del rientro, c’è tuttavia anche un po’ di sollievo: tornare a scuola significa che le cose stanno riprendendo un ritmo più “normale”.

Oggi è solo l’inizio di un anno ricco di sfide, ma anche di opportunità. Gli insegnanti sono pronti a fare la loro parte, con la speranza di trasmettere non solo conoscenze, ma anche valori e competenze fondamentali per la crescita degli studenti. Buon rientro, dunque, agli alunni lecchesi: che sia un anno pieno di scoperte e soddisfazioni.