Sicurezza sul lavoro, a teatro con Ats Brianza e lo spettacolo “Non doveva succedere”

L’appuntamento è per il 24 ottobre a Teatro Invito

LECCO – Gli operatori della struttura Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro di Ats Brianza metteranno in scena una performance teatrale dal titolo “Non doveva succedere!” per sensibilizzare sul tema della sicurezza sul lavoro. L’appuntamento è per giovedì 24 ottobre presso il Teatro Invito, in via Ugo Foscolo, a Lecco.

L’evento si inserisce tra le iniziative della Settimana Europea della salute e sicurezza sul lavoro ed è parte integrante di “inSAFE LAB”, il laboratorio interattivo che da ottobre è aperto alle scuole del territorio. L’appuntamento è presso Teatro Invito, in via Ugo Foscolo 42 a Lecco.