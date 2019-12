Silea: lavori di sistemazione dei centri di raccolta rifiuti e si pensa ai centri di riuso

Lavori di adeguamento e messa a norma dei centri di raccolta rifiuti

L’assemblea di Silea approva, interventi da realizzare entro il 2021

LECCO – Il Consiglio di amministrazione di SILEA SpA, presieduto da Domenico Salvadore, ha presentato in occasione dell’Assemblea di coordinamento intercomunale dei Comuni Soci di SILEA svoltasi nella serata di ieri l’avanzamento su due progetti strategici che compaiono tra le priorità dell’azienda.

Il primo riguarda la messa a norma e l’ammodernamento dei centri di raccolta presenti sul territorio provinciale: complessivamente ben 55, di cui 33 gestiti direttamente da SILEA e 22 da altre realtà.

SILEA ha compiuto un lavoro di screening che ha coinvolto 11 di questi centri: Cassago Brianza, Cesana Brianza, Colle Brianza, Dolzago, Garlate, Introbio, Merate, Perledo, Pescate, Robbiate e Suello. Il campione scelto, rappresentativo sia per collocazione territoriale che per tipologia e dimensione della struttura, ha evidenziato una spesa media di 44 mila euro per l’adeguamento, la messa a norme e in sicurezza di ciascuna di questi centri. Rispetto a questa prima indagine, il Comitato ristretto ha richiesto un ulteriore approfondimento dei singoli interventi da attuare estendendo l’indagine a tutti i centri gestiti da SILEA. Quindi SILEA si è detta disponibile a prendere in comodato d’uso gratuito i centri di raccolta fino a fine 2029, finanziando gli interventi necessari e offrendo la possibilità ad ogni Comune di dilazionare nell’arco di un decennio i costi.

L’indagine potrà essere estesa anche ai centri non gestiti da SILEA previa corresponsione di un contributo di 3.000 euro a centro a carico dei Comuni interessati. L’intero progetto di adeguamento si prevede venga ultimato entro giugno 2021. L’Assemblea si è espressa in modo positivo sulla proposta presentata, con il voto favorevole della quasi totalità dei presenti (2 astenuti).

Centri per il riuso

Si è quindi proceduto alla presentazione dell’analisi condotta sulla possibilità di dotare il territorio di una serie di Centri del Riuso, strutture che si propongono di contrastare e superare la cultura dello spreco delle risorse e dell’usa e getta, proponendo una diffusione della cultura del riuso basata su principi di tutela ambientale e di solidarietà sociale.

Il Consiglio di Amministrazione di SILEA, condivisa dal Comitato Ristretto e presentata all’Assemblea, prevede la realizzazione di almeno quattro di queste strutture in ambito provinciale: a Lecco, Valmadrera (dove già esiste una consolidata esperienza sviluppata dal Centro Farmaceutico Missionario, con cui SILEA è convenzionata), a Merate e nell’area Lago/Valsassina. I Comuni interessati ad ospitare un Centro Rifiuti saranno coinvolti in un incontro di approfondimento, al quale saranno invitate anche le realtà sociali che già operano in questo ambito nei diversi territori. L’Assemblea ha approvato la proposta presentata all’unanimità.

Riassetto societario di Seruso

Infine l’Assemblea è stata aggiornata in merito alla project financing per l’aggiornamento tecnologico dell’impianto di selezione e al futuro assetto societario di Seruso SpA, ad oggi controllata da SILEA per l’80,50%. La proposta avanzata è quella di un riequilibrio delle quote azionarie con gli altri soci pubblici, fermo restando il mantenimento da parte di SILEA della quota di maggioranza.

L’Assemblea, in conclusione, ha tributato un caloroso ringraziamento al Direttore generale Marco Peverelli, prossimo a concludere il suo incarico per la pensione.