Sociale e sport. Studenti dell’IMA ‘registi’ di campagne di sensibilizzazione

Gli alunni della Maria Ausiliatrice partecipano al concorso Impresa in Azione

Preparate delle campagne di promozione attraverso mini video

LECCO – La classe terza AFM dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco, come ormai da tradizione per tutte le terze dell’istituto, sta partecipando al progetto Impresa in Azione di Junior Achievement che prevede la creazione di una mini-impresa di studenti.

In questo periodo di lockdown, gli studenti non si sono fermati, ma hanno deciso di contribuire, nel loro piccolo, con due importanti iniziative che si basano sui loro valori aziendali: sostenibilità e sport.

Rainless per il sociale

Gli studenti hanno realizzato dei video cartoon della durata di circa due minuti per sensibilizzare i bambini della scuola primaria sul tema della sostenibilità ambientale. “Quest’idea – spiegano dalla scuola – è nata dalla necessità di arricchire anche le loro conoscenze sul tema approfittando della modalità DAD”.

I video sono stati creati attraverso il sito web “Powtoon”. Dopo la visione dei video, i bambini delle classi aderenti all’iniziativa, potranno partecipare al concorso realizzando un piccolo fumetto illustrato nel quale racconteranno ciò che hanno appreso attraverso i video.

I vincitori di questo concorso avranno la possibilità di poter vedere il proprio disegno sul packging del prodotto di Rainless.

“L’iniziativa – spiegano dalla scuola – è stata particolarmente apprezzata anche dal Comune di Lecco che si è detto ben contento di patrocinare tale proposta”.

Rainless per lo sport

L’obiettivo è creare dei brevi video dove vengono illustrati diversi esercizi che possono essere svolti senza alcuna difficoltà anche a casa.

I video degli studenti lecchesi sono stati registrati in collaborazione con Andrea Bertoldini, sciatore alpino a livello agonistico, Ian Rocca, freeskier di Livigno, Davide Cazzaniga, sciatore alpino della squadra nazionale italiana, ed è previsto il coinvolgimento di altri atleti.