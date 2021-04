Solidarietà al reparto di oncologia: la generosità trascina le iniziative di Fontana

Oltre alla Polisportiva Monte Marenzo impegnati gli Amici di Giusy e il Maestro Gabriele Bolis

“Con queste importanti donazioni possiamo aiutare pazienti, medici e infermieri”

MONTE MERENZO/LECCO – “Raccontiamo queste storie non per essere ringraziati, o per sentirci dire ‘bravi’. Ma perché in un territorio generoso come il nostro, un semplice gesto di solidarietà può essere la scintilla che consente di realizzare piccoli/grandi obiettivi”.

Quando c’è di mezzo la solidarietà Angelo Fontana, anima del settore sociale della Polisportiva Monte Marenzo, non si tira mai indietro e ha voluto fare un piccolo resoconto dei progetti avviati nel 2018 da un piccolo gruppo di volenterosi in favore

del reparto di Oncologia dell’ospedale Manzoni di Lecco.

Oltre a Fontana, ad animare questi progetti di solidarietà sono Maristella Hoppler con gli Amici di Giusy di Calolziocorte, Gabriele Bolis maestro fondatore del gruppo

musicale i Picètt del Grenta e i musicisti Vincenzo Castagna, Mario Gilardi,

Gilberto Garghentini.

“La prima azione fu quella di acquistare indumenti e prodotti per l’igiene per i pazienti

bisognosi ricoverati. Si è proseguito nel marzo 2019 col progetto ‘Dolci Coccole’, per offrire in alcuni giorni latte e cioccolata ai pazienti ricoverati e una coppetta di gelato alle persone in trattamento chemioterapico. La cosa ha toccato il cuore di alcune persone sensibili che con donazioni importanti si sono volute impegnare nel sostegno al reparto di Oncologia:

una signora di Lecco che da ricoverata ha apprezzato il ristoro della cioccolata durante il pomeriggio;

una signora di Olginate e una famiglia di Dolzago che attraverso le donazioni esprimono la riconoscenza per la qualità e la premura riservate da tutto il personale del reparto ai loro cari

un altro bel gesto è stato quello di Luisella, dipendente dell’Ospedale Manzoni di Lecco, che ha donato tutto il ricavato della colletta raccolta tra i colleghi per il regalo di fine lavoro.

Con queste donazioni è stato possibile acquistare un Carrello Multiuso Persomini LT, da utilizzare per esecuzione esami specifici. Il prossimo impegno sarà quello di dotare un ambulatorio di un lettino elettrico ad altezza variabile, per rendere agevole le visite a pazienti disabili e anziani. Come si vede sono tutti interventi con lo scopo di rendere confortevole le cure ai pazienti e consentire ai medici e agli infermieri di svolgere il proprio lavoro al meglio”.

“Ringraziamo tutto il personale del reparto per la sensibilità e appropriatezza del loro

impegno, nonché per agevolarci nel portare avanti la nostra collaborazione – ha concluso Fontana -. Colgo l’occasione per ringraziare ancora una volta il Primario, dr. Antonio Ardizzoia e tutti i medici, la caposala Elena Rusconi e tutte le infermiere del reparto”.