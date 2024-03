Sostenibilità e inclusione a Euro’meet 2024, al via la vendita dei biglietti

Un punto di riferimento europeo per la promozione di valori fondamentali per la società moderna

L’evento si svolgerà il 10, 11 e 12 settembre al Politecnico di Lecco e sul territorio della provincia

LECCO – Enos (European Network Outdoor Sports) e la Provincia di Lecco, in collaborazione e con il sostegno di Regione Lombardia, Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco – e Univerlecco, sono lieti di annunciare l’apertura ufficiale della vendita biglietti per Euro’meet 2024, un’occasione straordinaria che promuoverà la sostenibilità ambientale, il benessere e l’inclusione sociale attraverso workshop, conferenze e attività legate allo sport outdoor e alle nuove tecnologie del settore. L’evento si svolgerà il 10, 11 e 12 settembre 2024, presso il Campus del Polo di Lecco e sul territorio della provincia di Lecco.

Euro’meet 2024 è un punto di riferimento europeo per la promozione di valori fondamentali per la società moderna, che si impegna costantemente a favore della sostenibilità ambientale e dell’inclusione sociale. L’evento offrirà una piattaforma unica per esplorare le ultime novità nel mondo delle attività outdoor e delle tecnologie connesse, volte a promuovere uno stile di vita sano e attivo a favore del benessere psicofisico.

Innovazioni nello sport outdoor per combattere l’inattività, innovazioni nello sport all’aria aperta per affrontare le disuguaglianze, innovazioni nello sport outdoor per affrontare il cambiamento climatico: questi saranno i temi che verranno affrontati durante i tre giorni di Euro’meet Lecco 2024, caratterizzati da una vasta gamma di attività, workshop e iniziative, progettate per coinvolgere appassionati di sport e attività outdoor, professionisti del settore e il pubblico in generale. Dai dibattiti sulla sostenibilità ambientale alle dimostrazioni pratiche di nuove tecnologie nel campo degli sport all’aria aperta, l’evento si prefigge di ispirare ed educare in modo coinvolgente.

“È con entusiasmo che, quindi, annunciamo l’apertura ufficiale della vendita dei biglietti per Euro’meet 2024. I biglietti si possono acquistare sul sito web ufficiale dell’evento: euromeetlecco.com, per non perdere l’opportunità di partecipare a questa iniziativa che promuove uno stile di vita attivo, la consapevolezza ambientale e l’inclusione sociale. L’organizzazione dell’evento è stata possibile anche grazie al contributo di Ministero per lo Sport e i Giovani, Camera di Commercio Como-Lecco, Confartigianato Lecco, Confcommercio Lecco, Confapi Lecco e Sondrio e Silea. Per ulteriori informazioni e per l’acquisto dei biglietti, visitate il sito web ufficiale euromeetlecco.com”.