Sportello Amati: bellezza e benessere si incontrano per sostenere le donne durante la chemio

Da febbraio a oggi sono circa una trentina le donne che hanno aderito al servizio promosso dall’Associazione Agatha in Cammino

Lo sportello è attivo il 2° martedì del mese al Centro Civico Pertini: “Non solo estetica ma anche benessere emotivo e psicologico”

LECCO – Uno spazio dove potersi dedicare un momento per sé, per ritrovare il proprio benessere, sia fisico e mentale, in un periodo delicato per le donne come quello delle cure oncologiche. Con questo intento è nato lo sportello Amati, iniziativa dell’Associazione Agatha in Cammino, Asst Lecco e Comune di Lecco.

Il servizio gratuito è attivo presso il Centro Civico Sandro Pertini di Germanedo ogni 2° martedì del mese, dalle 10 alle 12. Due le estetiste oncologiche presenti certificate OTI (Oncology Training International), tra cui la capo progetto Monica Rigamonti, che assistono la donna proponendole trattamenti che mirano alla cura della cute sensibilizzata da farmaci e make up personalizzato in grado di alleviare i disagi estetici delle terapie. Inoltre, sono disponibili anche le sedute di armocromia, ovvero lo studio del del colore con lo scopo di valorizzare l’immagine delle persone.

Da febbraio, mese in cui lo sportello è stato attivato, ad oggi, sono state circa una trentina le donne che si sono rivolte allo sportello: “Sta andando discretamente bene – ha fatto sapere Gaia Russo, volontaria di Agatha in Cammino – per essere un nuovo progetto non ci sembra un cattivo risultato, ma stiamo facendo alcune riflessioni: il periodo della chemioterapia è estremamente complicato, ogni donna lo gestisce un po’ a suo modo e ci siamo rese conto in questi mesi che molte donne fanno fatica a lasciarsi andare in questa fase e a concedersi questa coccola, perché sono ancora nella tormenta. Per questo stiamo facendo alcune considerazioni volte a rendere il nostro progetto sempre più inclusivo e di aiuto”.

Allo sportello in questi mesi si sono presentate donne in cura oncologica di diverse età: “Ci sono state alcune ragazze giovani e poi donne più mature – spiega Russo – da parte loro c’è stato un responso positivo, siamo contente: il servizio è apprezzato, non solo per la questione dell’estetica ma anche e soprattutto perché in questo momento tutto al femminile le pazienti possono confrontarsi con le volontarie della nostra associazione, sempre presenti, per parlare del periodo che stanno affrontando o semplicemente per chiacchierare senza pensieri. Allo sportello Amati non offriamo dunque solo un servizio estetico ma anche di supporto emotivo e psicologico”.

L’ultima apertura dello sportello per il 2024 sarà il 13 dicembre, poi verrà definito il calendario per il 2025. Per iscriversi occorre mandare una mail all’indirizzo amati@agathaincammino-odv.org