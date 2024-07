SS36. Manutenzione ed ispezioni, chiusure del tunnel del Barro e Monte Piazzo

Le chiusure notturne la prossima settimana

LECCO – Per consentire l’esecuzione di ispezioni e rilievi topografici in galleria ‘Monte Piazzo’, la strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” sarà chiusa al traffico in direzione sud nella notte tra lunedì 15 e martedì 16 luglio nella fascia oraria 21:00 – 5:00. Un’ulteriore notte di chiusura, sempre nella fascia oraria notturna 21:00 -5:00 è prevista tra lunedì 22 e martedì 23 luglio.

Durante la chiusura della carreggiata la circolazione sarà deviata sulla SP72 e SP754 allo svincolo di Colico Trivio di Fuentes (km 91+600) con rientro sulla statale allo svincolo di Bellano (km 75+280).

Inoltre, per consentire la manutenzione degli impianti all’interno della galleria ‘Monte Barro’, sulla strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” nei territori comunali di Pescate, Galbiate, Civate, Oggiono e Valmadrera, in provincia di Lecco, è prevista la chiusura al traffico della galleria lungo la carreggiata in direzione Milano.

La chiusura sarà in vigore dalle 22:00 di mercoledì 17 luglio alle 5:00 di giovedì 18 luglio.

Durante la chiusura il traffico diretto a Milano sarà deviato sulla SP583 con uscita obbligatoria allo svincolo di Pescate (km 49,100) e rientro sulla statale 36 allo svincolo di Civate (km 44,400).