“Stop al genocidio”, due cene per l’acquisto di un’ambulanza per Gaza

Appuntamenti al Libero Pensiero e al Circolo Spazio Condiviso di Calolziocorte

La prima serata sarà il 3 marzo dove interverrà la scrittrice palestinese Alae Al Said e la seconda il 9 marzo

LECCO – Dopo la manifestazione che si è tenuta alla fine di gennaio (qui l’articolo) dove hanno partecipato oltre 500 persone, tra cui tante famigli e bambini, il coordinamento “Stop al genocidio” organizza altri eventi nel territorio lecchese.

Il 3 marzo verrà organizzata l’iniziativa “Domenica Cena Araba” per finanziare l’acquisto di un’ambulanza per Gaza. Il ritrovo è alle ore 19 presso il Circolo Cooperativo Libero Pensiero di Lecco in Via Calloni n.14 dove interverrà la scrittrice palestinese Alae Al Said.

Il 9 marzo, alle ore 20, ci sarà la “Cena Araba Benefit” per finanziare anche qui l’acquisto di un’ambulanza per Gaza. Il ritrovo è presso il Circolo Spazio Condiviso di Calolziocorte.