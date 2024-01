“Stop al genocidio”, oltre 500 persone alla manifestazione pro Palestina

L’evento è stato organizzato dal coordinamento “Stop al genocidio del popolo palestinese”

“E’ necessario continuare a fare iniziative tenendo sempre viva l’attenzione su questi temi”

LECCO – Oltre 500 persone, tra cui tante famiglie e bambini, hanno partecipato oggi pomeriggio, domenica, alla manifestazione organizzata dal coordinamento “Stop al genocidio del popolo palestinese”. Un lungo corteo partito da piazza Cermenati ha attraversato le vie del centro al grido di “Palestina libera” e “Stop al genocidio”, tra loro anche il consigliere lecchese Alberto Anghileri e l’assessore Emanuele Manzoni.

“Il numero dei morti ammazzati sotto le bombe israeliane ha raggiunto ormai il numero di 25.900 morti di cui, 11.500 bambini, i feriti sono 64.110 di cui moltissimi mutilati, circa 2 milioni di sfollati, più un numero enorme di dispersi. Il blocco degli aiuti umanitari acqua, cibo, medicinali sta provocando carestia, sofferenze e ulteriori morti. E’ spaventoso e inaccettabile. Noi continuiamo con tenacia e senza stancarci a dire no a che questo sterminio diventi normalità con la complicità dei mezzi d’informazione. Bisogna stare in silenzio quando i bambini dormono non quando muoiono”.

Dopo la manifestazione del 16 dicembre scorso, le strade del centro di Lecco sono tornate a riempirsi: “E’ necessario continuare a fare iniziative contro il genocidio del popolo Palestinese tenendo sempre viva l’attenzione su questi temi, coinvolgendo anche le comunità arabe del territorio – ha detto Corrado Conti del Circolo Arci Spazio Condiviso di Calolzio, una delle tante realtà che ha aderito alla manifestazione -. Dobbiamo tenere quell’attenzione che, purtroppo, i mass media non stanno mostrando per questo continueremo con nuove iniziative anche in futuro”.

Lunghissimo l’elenco delle associazioni che hanno aderito al corteo: Alliance of Bame Voices; Arci Abbadia Lariana; Arci La Loco; Arci Spazio Condiviso; Associazione Palestinese Bergamo; ATTAC Lecco; Cambia Calolzio; Casa Sinistre Valle San Martino; Centro Culturale Assalam di Lecco; Circolo Coop Libero Pensiero; Collettivo Venerdì Sera al Libero; Comunità Gabbiano; Coop. Liberi Sogni; Il Coraggio della Pace; L’altra Via Calolziocorte; Legambiente; Lezioni al campo; Mani Tese; Mir Sada Lecco; Potere al Popolo; Pastorale migranti; PRC; Punto Rosso Cernusco Lombardone; Qui Lecco Libera; Renzo e Lucio; Rete Radie Resch; Salviamo il Magnodeno; Team La Sadaqa Lecco; Unione Popolare; UPper Monte Marenzo; Usb Lecco; Usb Asia Bergamo.