Stornelli in volo nei cieli di Lecco, uno spettacolo della natura

LECCO – Era già accaduto a fine novembre di un paio di anni fa e in queste ore un grosso stormo di storni, chiamati comunemente anche stornelli, sono tornati a “esibirsi con la loro affascinante danza” sopra i cieli di Lecco. In particolare nei video girati nel pomeriggi di ieri, domenica, i volatili hanno invaso alcuni prati del rione di Rancio.

Come avevamo avuto modo di chiarire già un paio di anni fa con la Polizia Provinciale di Lecco si tratta di un fenomeno assolutamente normale. Gli storni sono uccelli migratori che tendono a stare sempre in gruppo e si muovono in base alla disponibilità del cibo. E’ molto comune vederli soprattutto all’alba e al tramonto quando si spostano da o per i loro dormitori che, di solito, sono nelle grandi città e non nelle nostre zone.