Studenti dell’Istituto Bertacchi a scuola di Yoga!

Dal 16 gennaio al 2 febbraio, 23 classi sono coinvolte nel progetto

Le lezioni sono tenute da Valentina Castelnuovo

LECCO – Avvicinare i ragazzi allo sport, facendo conoscere loro anche discipline alternative che promuovono uno stile di vita sano come lo yoga. È questo l’obiettivo del progetto nato dalla collaborazione tra Yoga Nilaya e Decathlon, che ha coinvolto ben 23 classi di terza, quarta e quinta dell’Istituto Bertacchi, per un totale di 435 studenti, che hanno avuto la possibilità di cimentarsi per la prima volta con questa pratica.

Le lezioni gratuite proposte nell’ambito del progetto, della durata di 75 minuti ciascuna, si sono svolte dal 15 al 19 gennaio, grazie al coordinamento del professore di educazione fisica dell’Istituto Bertacchi, Stefano Santoro. Oltre alla pratica fisica di asana, che prevede una sequenza di posizioni yoga, i ragazzi sono stati coinvolti in un momento di introduzione teorica e in uno scambio finale di riflessioni.

“Sono molto onorata di questa collaborazione, che mi ha permesso di avvicinare ragazzi così giovani alla pratica dello yoga. Si sono mostrati tutti molto interessati e incuriositi fin dalle prime lezioni, durante le quali si si è creato una bellissima atmosfera di condivisione”, dichiara Valentina Castelnuovo, insegnante yoga e fondatrice di Yoga Nilaya, scuola di Ashtanga Yoga attiva a Lecco dal 2019.