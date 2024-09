Successo per il secondo forum Compraverde a Palazzo Paure

L’incontro si è tenuto con gli studenti del corso ‘servizi commerciali’ dell’Istituto Parini

L’assessore Zuffi: “Verso l’Agenda 2030 in nome della centralità della Persona e dei suoi bisogni”

LECCO – Giovedì 19 settembre a Palazzo delle Paure si è tenuto il secondo forum Compraverde locale di Lecco, format europeo dedicato a politiche, progetti, beni e servizi di green procurement, pubblico e privato.

“Transizione ecologica e parità…per un futuro sostenibile” è stato il filo conduttore dell’edizione 2024 del forum lecchese che, nel corso della mattinata ha visto la partecipazione degli studenti del corso professionale “servizi commerciali” dell’istituto superiore G. Parini e i saluti di Renata Zuffi, presidente del Coordinamento Agenda 21 locali e assessora all’Ambiente e alle Pari opportunità del Comune di Lecco, Giacomo Zamperini, il consigliere regionale, Manuela Grecchi, Prorettrice del Polo di Lecco del Politecnico di Milano e Marianna Ciambrone, Consigliera di parità della Provincia di Lecco.

Il dibattito che ne è seguito ha messo in relazione lo stretto legame che intercorre tra i temi della parità di genere e i criteri Esg in materia di sostenibilità ambientale e sociale. La partecipazione del mondo sindacale e delle realtà imprenditoriali (Camera di Commercio Como-Lecco) ha contribuito a contestualizzare la sfide e delineare come il nostro territorio stia rispondendo alle chiamate della transizione ecologica, cercando di rendere “duraturi nel tempo” i processi di cambiamento culturale in atto.

Nel pomeriggio il forum ha invece offerto, come di consueto, un’occasione di formazione ai dipendenti del Comune di Lecco, degli enti locali, dei privati e del terzo settore sul tema della tutela del lavoro dignitoso a cura di Sabrina Nicolella di Fondazione Ecosistemi.

Così Renata Zuffi: “I diversi soggetti che hanno animato il forum Compraverde condividono la medesima opinione: mettere al centro di ogni strategia o progetto sostenibile la persona nella sua totalità e individualità, facendo della differenza un punto di forza e non una limitazione. Il Forum ha permesso di mettere così in luce come il mondo economico pubblico e privato del nostro territorio ha intrapreso la sfida dei traguardi dell’Agenda 2030 in nome della centralità della Persona e dei suoi bisogni”.