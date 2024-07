Sulla linea Lecco-Galbiate attivo il Bicibus, lo ‘inaugurano’ i ragazzi dello Spot

L’innovativo servizio di trasporto biciclette attivo nei fine settimana

Il sindaco: “L’intermodalità diventa sempre più una necessità per il nostro territorio”

LECCO – Successo per l’iniziativa Bicibus sulla linea D55 Lecco Galbiate. Dopo numerosi weekend in cui il meteo purtroppo non è stato molto favorevole i ragazzi de “Lo Spot” di Galbiate hanno potuto finalmente sperimentare con soddisfazione l’innovativo servizio di trasporto biciclette introdotto dall’agenzia del Trasporto Pubblico Locale.



“L’intermodalità dei sistemi di trasporto pubblico (ferro, gomma, navigazione, funivie, car-sharing, bike-sharing) diventa di giorno in giorno sempre più una necessità per il nostro territorio – ha detto il sindaco Piergiovanni Montanelli che ha accolto il bicibus presso l’autostazione di Galbiate – come ricordato recentemente dal Consigliere Provinciale, bisogna creare una nuova mentalità del trasporto pubblico sul nostro territorio”.”Affermazione che come Sindaco condivido pienamente, perchè concilia molti di quegli elementi di transizione ecologica e sociale di cui spesso sentiamo dire con le necessità e permettetemi, il diritto, alla mobilità dei nostri cittadini. La bella iniziativa è proseguita poi allo Spot con un ricco aperitivo in amicizia e degustazione di prodotto locali”.



“Il trasporto pubblico si conferma ancora una volta determinante per la sua funzione sociale, protagonista di tutti quei processi di transizione ecologica e sostenibilità ambientale non più prorogabili. Senza dimenticare l’opportunità di promuovere il territorio ed i suoi prodotti come nell’iniziativa odierna (vino di Galbiate, prodotti da forno delle nostre panetterie, formaggi e salumi delle nostre aziende agricole e compresa nel prezzo tanta amicizia) – ha continuato Montanelli – ringrazio quindi tutti coloro che con convinzione portano avanti questi valori a partire dalla Provincia di Lecco con il Consigliere Simonetti e la Presidente Hoffman, l’agenzia TPL con il Direttore Colombo ed i Consiglieri Franco De Poi e Luisa Fondra ed alla società di Trasporto Arriva”.

Il Bicibus è attivo anche sulla linea D53 tra Lecco e Barzio.