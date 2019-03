Open day gratuito e due convegni: Lecco si prepara a un fitto calendario di eventi dedicati a sport e benessere

Il nuovo anno per Synlab San Nicolò si apre all’insegna dello sport per il benessere psico-fisico

LECCO – Il nuovo anno per Synlab San Nicolò si apre all’insegna dello sport.

Synlab alla maratonina di Lecco

Lo scorso 3 marzo, Synlab ha partecipato con uno stand alla 12^ Lecco City Half Marathon: i fisioterapisti hanno offerto gratuitamente trattamenti pre corsa e massaggi post gara. Da ormai tre anni la maratonina rappresenta per Synlab San Nicolò una appuntamento certo tra le iniziative lecchesi da sostenere e a cui prendere parte, in virtù dell’ormai consolidata vicinanza della struttura a cittadini e territorio.

Prosegue l’impegno di Synlab San Nicolò nella promozione dell’attività fisica

A marzo è in programma un’intera settimana dedicata al benessere psico-fisico dei cittadini: dall’11 al 15 marzo la sede di corso Carlo Alberto, 76 organizza “Muoversi bene per stare meglio, porte aperte in Fisioterapia”.

Si parte con un convegno serale gratuito aperto al pubblico: lunedì 11 marzo , alle ore 19.30. Si parlerà di mal di schiena e attività sportiva. Un tema, quello della lombalgia, molto diffuso, che tuttavia spesso si accompagna all’incertezza su chi sia lo specialista di riferimento: durante l’incontro saranno illustrati i vantaggi di un approccio integrato, basato sulla collaborazione diretta tra diverse figure sanitarie, e si approfondirà il ruolo dell’attività fisica nel benessere della colonna vertebrale e dell’organismo in generale.L’incontro si aprirà con i saluti di Claudio Zara – Direttore Sanitario Synlab San Nicolò Lecco e Como e Pierfranco Ravizza – Presidente Ordine Medici Lecco. Prenderà poi parola Simona Moscheni – Medico Chirurgo Specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione Synlab San Nicolò Lecco, seguita da Maurizio Gevi – Medico Chirurgo Specialista in Medicina dello Sport, Traumatologia e Ortopedia Synlab San Nicolò Lecco. Modererà il dibattito Ivan Messineo – Medico Chirurgo Specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione, Responsabile Fisioterapia Synlab San Nicolò Lecco e Como.

Le finalità dell’iniziativa

La volontà di coinvolgere il pubblico in una settimana interamente dedicata all’attività fisica e al benessere a essa associato nasce dalla consapevolezza che, se praticato regolarmente e con criterio scientifico, il movimento non solo favorisce la migliore funzionalità degli apparati del nostro corpo, ma incide in termini bio-psicosociali sulla qualità della vita, sullo stato di salute e sul benessere globale della persona. Synlab San Nicolò, in questo ambito, sostiene da anni manifestazioni sportive del territorio e si impegna in termini formativi e informativi sia con il pubblico sia con i medici.