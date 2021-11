Tazze e biscotti natalizi, la Croce Rossa in piazza Garibaldi il 4 e 11 dicembre

Lo scopo è quello di raccogliere fondi da destinare alle attività del comitato

“Un piccolo pensiero per Natale può essere un grande aiuto per il nostro comitato”

LECCO – La Croce Rossa di Lecco organizza, sabato 4 e sabato 11 dicembre, una raccolta fondi in piazza Garibaldi.

“I nostri volontari saranno presenti allo stand dalle 9 alle 18 e sarà possibile acquistare tazze e biscotti natalizi – spiegano dal comitato di Lecco – lo scopo è quello di raccogliere fondi da destinare alle attività del nostro comitato”.

“Negli ultimi due anni, complice anche la pandemia, le nostre attività sono sensibilmente aumentate e assistiamo una percentuale sempre maggiore di popolazione – prosegue Laura Riva – per questo motivo il vostro aiuto per noi è fondamentale. Un piccolo pensiero per Natale può essere un grande aiuto per il nostro comitato, vi aspettiamo in piazza”.