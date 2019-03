Il regalo del Rotary Club Lecco agli studenti del Manzoni

Donata una strumentazione specifica per lavorare all’App nell’ambito del progetto “Tecnologia e arte”

LECCO – Un dono del Rotary Club Lecco agli studenti del Liceo classico A.Manzoni per poter lavorare al meglio ad un’applicazione nell’ambito del progetto “Tecnologia e arte” lanciato poco più di un anno fa in collaborazione con il Simul di Lecco e le scuole. Questa mattina, lunedì, il sodalizio lecchese ha incontrato gli studenti del Manzoni coinvolti nel progetto per donare loro la strumentazione tecnologica necessario al lavoro tra cui un computer Mac e una macchina fotografica.

Il progetto

Nel merito del progetto è entrato l’attuale presidente del Rotary Club Lecco Paolo Tricomi: “L’idea è nata pensando al fatto che a Lecco non ci sono applicazioni dedicate al turismo – ha spiegato – se per esempio una persona venisse in città e fosse interessato alle opere del Sora non avrebbe a disposizione uno strumento completo per sapere dove trovarle o che percorsi culturali dedicati effettuare. Così è nata l’idea di creare un contenitore per incentivare la conoscenza di Lecco e del territorio in chiave turistica: il progetto si chiama “Tecnologia è arte” e per realizzarlo abbiamo coinvolto le scuole”. Il Badoni si è occupato di creare il contenitore, l’app vera e propria, mentre gli studenti del Medardo Rosso lo scorso anno e del Liceo Manzoni ora dei contenuti. “i ragazzi dell’artistico hanno effettuato una ricerca proprio sulle opere del Sora, ora tocca ai ragazzi del Liceo Manzoni proseguire con il lavoro.

Donando questa strumentazione speriamo di aiutarli, crediamo che il risultato possa essere davvero straordinario oltre che innovativo” ha concluso Tricomi.

Dall’App a un totem in città

Una volta che l’applicazione sarà completata e fruibile, l’idea sarebbe quella di utilizzarla anche per realizzare un totem che verrà poi installato in città: “Una proposta che faremo al Comune – ha spiegato l’ingegner Paolo Vanini, della Softeam Spa – e speriamo venga accettata, sarebbe davvero uno strumento utile per i turisti”. Attualmente l’applicazione è disponibile in due versioni, una di test (visibile solo agli studenti che ci lavorano) e una di produzione, una sorta di anteprima visibile sugli smartphone.

Il dirigente scolastico: “Grande occasione per gli studenti”

“Poter collaborare a un progetto del genere è una grande occasione per i nostri studenti, abituati a studi e materie più umanistiche, di acquisire competenze tecnologiche e più pratiche, che possono tornare sempre utile” ha commentato il dirigente scolastico del Liceo Manzoni Giovanni Rossi. Con lui la professoressa Anna Nicolai: “L’impegno di questi ragazzi per realizzare qualcosa che ancora di fatto non esiste a Lecco è notevole, si stanno impegnando tanto e ne siamo fieri. Grazie al Simul per il supporto e al Rotary Club Lecco da sempre al fianco della scuola” ha concluso.