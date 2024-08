Teleriscaldamento. Dal 5 agosto rivoluzione viabilistica in centro, ecco cosa cambia

Chiusura al traffico di via Volta col cantiere che interesserà anche Largo Monte Nero

Doppio senso di marcia in via Ongania e in via Resinelli con accesso da via Parini

LECCO – Dalle ore 9 di lunedì 5 agosto si assisterà a una vera e propria rivoluzione viabilistica in centro città per consentire l’avanzamento del cantiere per la realizzazione della rete del teleriscaldamento che coinvolgerà la zona per parecchie settimane, almeno fino a ottobre inoltrato.

La prima conseguenza è la chiusura al traffico di via Volta con il cantiere che interesserà anche la rotonda di Largo Monte Nero. Questo determinerà il doppio senso di marcia in via Ongania e in via Resinelli con unico accesso da via Parini.

Nello specifico, fino alle ore 18 del 20 settembre, saranno in vigore le seguenti modifiche:

in via Resinelli , doppio senso di circolazione con accesso e uscita da via San Nicolo , limite di velocità 30 Km/h e divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli individuati con segnaletica verticale;

, doppio senso di circolazione con accesso e uscita da , limite di velocità 30 Km/h e divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli individuati con segnaletica verticale; in via Ongania , istituzione doppio senso di circolazione, limite di velocità 30 Km/h e “Stop” con obbligo di svolta a destra all’intersezione con via Parini;

, istituzione doppio senso di circolazione, limite di velocità 30 Km/h e “Stop” con obbligo di svolta a destra all’intersezione con via Parini; in via San Nicolò, all’intersezione con via Resinelli, obbligo di svolta a sinistra.

Via Parini sarà tutta a doppio senso, fino all’intersezione con Via G.B. Grassi, Via Palestro, Via Col di Lana e Viale Turati, dove è stata creata una nuova rotonda dove prima c’è lo spartitraffico. Via G.B. Grassi resta a senso unico a salire da Largo Monte Nero, in via Col di Lana (oggi a doppio senso) verrà istituito il senso unico a salire verso via Montanara/via Pasubio, mentre in via Palestro verrà invertito il senso unico e la strada sarà percorribile solo in discesa da via Montanara/via Papa Giovanni XXIII.

Gli step successivi

Il cantiere del teleriscaldamento nelle settimane successive procederà verso via Resinelli (che sarà chiusa dal 23 agosto al 23 settembre) e verso via Ongania (che sarà chiusa dal 23 settembre al 19 ottobre). Contestualmente con il procedere dei lavori, da fine agosto, saranno riaperte Via Volta e Largo Montenero.

LE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ NELLE DIVERSE FASI DEL CANTIERE NEL DOCUMENTO DIFFUSO DAL COMUNE