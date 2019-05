LECCO – Il coordinamento provinciale Telethon Lecco, guidato da Renato Milani, scende in piazza “con e per” le mamme che ogni giorno convivono assieme ai loro figli e le loro famiglie la realtà in salita delle malattie genetiche, che non sono più molto rare.

I cittadini lecchesi e i turisti di passaggio troveranno lo stand allestito in collaborazione con gli amici di LTM (Lecchese Turismo Manifestazioni) in via Roma, angolo Piazza Garibaldi dalle ore 9 alle ore 18 di sabato 4 e domenica 5 maggio.

“Sarà un’occasione di incontro con la cittadinanza che potrà acquistare gli straordinari biscotti Telethon proposti in ben tre golose versioni e così contribuire allo studio e alla sconfitta di queste terribili malattie. Sarà possibile incontrare i volontari speciali che ogni giorno nel coordinamento Telethon Lecco lavorano instancabilmente per sensibilizzare a questa importante causa”.

La presenza dello stand non è la sola iniziativa proposta ma si estende sabato 4 maggio alle ore 21 nella Chiesa di Valmadrera Parè dove si esibirà per Telethon il Coro Linearmonica diretto dal M° Samuele Rigamonti, all’interno della rassegna “Coralmente. Voci di cori per la ricerca” ideata da Renato Milani e dal direttore artistico Telethon Lecco Michele Casadio.