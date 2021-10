Problemi di organico per la società di trasporti comasca ASF che gestisce anche alcune linee nel lecchese

Una sessantina di assenze tra il personale, solo il 9% delle corse effettuate

COMO / LECCO – Da alcuni giorni si stanno verificando disagi per i viaggiatori degli autobus di Asf per assenze del personale che stanno provocando il taglio delle corse giornaliere.

L’azienda ha in capo anche delle linee che riguardano la nostra provincia come la Como-Erba-Lecco ma anche la Como – Merate – Bergamo e la Como – Casatenovo – Merate

Da parte sua ASF ha fatto sapere che “nel corso della giornata di lunedì 18 ottobre, si sono riscontrate 59 assenze, di cui 41 per malattia, 13 per mancanza di green pass (quindi il 22% degli assenti) e solo 5 per permessi (solamente l’8% del totale assenti). Dati che restano invariati anche per la giornata di oggi, se non per la diminuzione delle assenze per permesso. Il numero delle corse effettuate resta intorno al 9% rispetto alle corse totali programmate”.

“L’azienda – spiegano -già da tempo sta dando un impulso alle assunzioni, con l’obiettivo di aumentare il proprio organico, soprattutto per quanto riguarda il numero di conducenti. Nell’ultimo anno sono state attivate ben 4 selezioni, grazie alle quali sono stati assunti 48 nuovi autisti. Entro ottobre, inoltre, sono previste le prove per i 16 candidati iscritti al bando in corso, con la speranza di trovare e quindi assumere nuovi validi conducenti da inserire in organico. Nel 2021 l’azienda, nel complesso, ha assunto 54 persone a fronte di 33 cessazioni, proprio per migliorare il livello del servizio offerto a tutti i gli utenti”.