L’istituto lecchese vince il concorso tra scuole promosso dal Sistema Parchi Lombardo

Gli studenti visiteranno ora l’oasi di Baggero a Merone

LECCO – La classe 2^A dell’indirizzo Chimico – Biotecnologie ambientali, guidata dalla prof.ssa Elena Sala, ha ottenuto il primo posto nella sfida interscolastica “Trivia quiz teen”.

Si tratta di una gara realizzata nell’ambito del progetto didattico “Natura in movimento”, promosso dal Sistema Parchi della Regione Lombardia.

L’attività si propone di far riflettere sulle interazioni tra uomo e natura, sulla necessità di conoscere come si sono sviluppati nel tempo gli ecosistemi che ci circondano per potersi rapportare ad essi con rispetto.

Nel concreto i ragazzi hanno lavorato sul materiale multimediale messo a disposizione sulla piattaforma “Educazione Digitale” e si sono esercitati per rispondere nel più breve tempo possibile ai dieci quesiti proposti nella sfida.

Il lavoro non è però finito: lunedì 6 maggio la classe visiterà l’Oasi di Baggero a Merone, in modo che i ragazzi possano “vedere sul campo” quanto hanno imparato. Inoltre saranno impegnati nella produzione di un video per documentare il percorso fatto.

Ma un premio lo hanno già portato a casa: nel corso del prossimo anno scolastico potranno visitare gratuitamente il museo multimediale “Oxy.gen – il Respiro della Scienza” a Milano.

“Soprattutto in questo particolare periodo storico – commenta il dirigente Claudio Lafranconi – poter educare i ragazzi al rispetto dell’ambiente, anche con iniziative a carattere ludico, è di fondamentale importanza. Formare Cittadini consapevoli passa anche da qui”.