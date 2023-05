Tutela del paesaggio ed efficientamento energetico: incontro con il FAI

Giovedì al Politecnico l’iniziativa organizzata dai FAI con Ordine di ingegneri e architetti

“Tutela energ-etica possibile – Dialogo tra la salvaguardia del paesaggio italiano e l’innovazione ecologica degli edifici”.

LECCO – La Delegazione FAI di Lecco organizza insieme all’Ordine degli Ingegneri e all’Ordine degli Architetti della Provincia di Lecco e grazie al contributo di UniverLecco un incontro, aperto a tutti, dal titolo una “Tutela energ-etica possibile – Dialogo tra la salvaguardia del paesaggio italiano e l’innovazione ecologica degli edifici”.

L’evento si terrà giovedì 25 maggio alle ore 18:00 presso la Sala Grande del Politecnico di Lecco (via Previati).

Durante l’incontro, partendo dall’esperienza de “I Luoghi del Cuore 2023” e in particolare dal “Paesaggio di Cavagna-S.Egidio” (primo classificato a livello provinciale), si parlerà di paesaggio e di tutela “approfondendo in particolare il rapporto tra le necessità di salvaguardia del patrimonio paesaggistico (urbano e rurale) anche in confronto e scontro con il tema dell’efficientamento energetico degli edifici, oggi di grande attualità, che spesso obbliga a radicali trasformazioni degli edifici esistenti e, di riflesso, modificando il paesaggio – spiegano dal FAI – Una sfida interessante e dinamica che chiede consapevolezza e dialogo tra le parti coinvolte in questo passaggio epocale che ridisegnerà, nel bene o nel male, il paesaggio italiano.

L’incontro, libero e aperto a tutti, vedrà tra i partecipanti al dialogo l’architetto Matteo Sintini, funzionario della Soprintendenza responsabile del Lecchese.