Un aiuto alla Croce Rossa di Lecco grazie alle colombe pasquali

I soldi sosterranno le iniziative legate alla terza fase dell’emergenza covid

“Un ringraziamento a tutti coloro che ci aiuteranno ad aiutare”

LECCO – La Croce Rossa di Lecco organizza una raccolta fondi attraverso la vendita di colombe pasquali.

“A un anno di distanza dall’inizio dell’emergenza Covid 19 – spiegano dall’associazione – la situazione continua a rimanere impegnativa e i nostri volontari sono sempre in prima linea per aiutare il prossimo; per questo motivo abbiamo pensato di avviare una raccolta fondi per supportare le iniziative che stiamo portando avanti in questa ormai terza fase di emergenza”.

Le colombe sono in vendita al prezzo di 10€, per info e prenotazioni scrivere a sviluppo@crilecco.it. Il comitato ringrazia anticipatamente tutti coloro che ci aiuteranno ad aiutare.