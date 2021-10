Il grande ungulato per le strade del rione di Lecco

Le immagini filmate da una giovane volontaria della CRI che rincasava

LECCO – Un cervo a spasso per il rione di Castello: a testimoniarlo sono le immagini di una lecchese che transitava in auto e ha incrociato il maestoso animale nella zona di via Don Pozzi, poco sopra la zona dello stadio e del parco del Belgiojoso.

“Erano le 5 della mattina e avevo appena finito il turno in Croce Rossa, stavo tornando a casa quando ho notato questa figura in mezzo alla strada – ci racconta l’autrice del video – era frontale rispetto a me e non si notava l’intera sagoma, inizialmente pensavo fosse una persona ferma sulla strada, poi si è mosso e ho capito che si trattava di un cervo”.

Un incontro emozionante: “Come ha incrociato i fari della mia auto ha iniziato a muoversi ma non sembrava così spaventato”.

L’ungulato si è poi allontanato, spostandosi verso corso Matteotti e le altre vie del rione.