Viabilità, via Amendola riaprirà al traffico venerdì pomeriggio

L’annuncio del Comune e di Acinque

Il cantiere del teleriscaldamento sospeso per alcuni problemi tecnici

LECCO – Riaprirà domani, venerdì 24 novembre, nel primo pomeriggio via Amendola, chiusa da inizio ottobre per i lavori di posa della rete di teleriscaldamento.

Come annunciato nel corso della commissione consiliare mercoledì sera, la riapertura della strada è stata concordata in anticipo rispetto alle previsioni di cantiere per via di alcuni problemi tecnici emersi durante gli scavi. Per questo motivo le opere in via Amendola verranno sospese e rinviate a data da destinarsi, probabilmente durante i mesi estivi del prossimo anno.

Inizialmente l’apertura in entrambi i sensi di marcia di via Amendola era stata annunciata già per questa sera, giovedì, ma la necessità di intervenire su una tubazione del gas dopo una fuga all’intersezione con via Ghislanzoni ha portato Acinque e il Comune ha rinviare la riapertura a domani, venerdì.