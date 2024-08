Viabilità, via Palestro pronta a cambiare senso. Tanti dubbi tra i residenti

In corso gli ultimi interventi poi lungo la strada verrà invertita la viabilità

Il Comitato dei residenti ha incontrato il sindaco: “Restiamo dubbiosi”

LECCO – Gli operai sono al lavoro per dipingere le nuove strisce e cambiare la segnaletica in via Palestro: stando alle previsioni, da venerdì la strada dovrebbe diventare a senso unico in discesa (al contrario di come avviene ora). Un cambio che si inserisce nel progetto della nuova viabilità che interesserà la zona di Largo Montenero e che già nei giorni scorsi ha preso in parte forma con l’attivazione della rotonda tra via Parini, via Palestro e via Grassi, e l’istituzione del senso unico in salita in via Col di Lana.

Per il cambio definitivo vero e proprio, che contempla anche l’istituzione del senso unico in discesa da via Grassi e, al contrario, del senso unico ‘in salita’ nelle vie Resinelli e Ongania (in pratica si girerà intorno al liceo Grassi in maniera oraria invece che antioraria), bisognerà aspettare ancora alcuni mesi a causa del cantiere del teleriscaldamento che, da questa settimana e fino a ottobre inoltrato, risalirà le vie Volta, Resinelli e Ongania.

L’amministrazione è convinta che queste modifiche contribuiranno a snellire il traffico in un nodo critico della città ma la decisione, annunciata lo scorso aprile, non aveva mancato di suscitare polemiche soprattutto da parte dei residenti delle vie Palestro e Col di Lana. A farsi portavoce del malcontento il Comitato costituito nei mesi scorsi che ha più volte incontrato il sindaco.

L’ultimo confronto si è tenuto proprio ieri, martedì, come fatto sapere dal portavoce, Edoardo Persenico: “Il sindaco ci ha illustrato i lavori in programma per le prossime settimane, spiegandoci che comporteranno diversi cambiamenti alla viabilità, anche ogni 15 giorni, per il cantiere del teleriscaldamento. Noi abbiamo ribadito le nostre perplessità, soprattutto per ciò che riguarda via Palestro: con il senso unico in discesa, avverrà che solo le 250 famiglie residenti nel condominio del Broletto saranno costrette a girare a sinistra una volta uscite dai garage, andando ad intasare la rotonda e creando una coda unica. Per questo abbiamo chiesto al sindaco di considerare di istituire un doppio senso di marcia almeno dall’uscita dei garage a via Pastrengo. Attendiamo le decisioni della Giunta in merito”.

I residenti hanno anche contestato le dimensioni dei nuovi stalli per le auto lungo la via che l’impresa sta realizzando proprio in questi giorni: “Ci sono sembrati troppo piccoli e misurandone uno abbiamo visto che la lunghezza è di 4 metri e 70 – fa sapere il portavoce del Comitato – abbiamo provveduto ad avvisare l’Ufficio Tecnico per chiedere di eseguire un sopralluogo”. Sopralluogo che, come riferito dal Comune, è avvenuto, rilevando un effettivo errore nella tracciatura degli stalli, che saranno presto sistemati.

Il prossimo 26 settembre il Comitato avrà un altro incontro in Comune per fare il punto sulla situazione: “Abbiamo espresso massima collaborazione nei confronti di questa sperimentazione – conclude Persenico – se porterà dei benefici saremo i primi a riconoscerlo, viceversa chiediamo alla Giunta di ravvedersi nel caso in cui le cose non funzionino”.