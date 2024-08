Nuova viabilità in centro Lecco: poco traffico e qualche criticità

E’ entrata in vigore alle 9 di oggi, lunedì, la nuova rotonda tra via Grassi e via Parini

Il poco traffico ha evitato la maggior parte delle problematiche. A breve chiuderà via Volta per il cantiere del teleriscaldamento

LECCO – E’ entrata in vigore questa mattina, lunedì 5 agosto, alla ore 9, la rivoluzione viabilistica in centro città, nella zona di Largo Montenero, per consentire l’avanzamento del cantiere per la realizzazione della rete del teleriscaldamento. I lavori per la posa dei tubi inizieranno da via Volta che, per questo motivo, sarà presto chiusa al traffico per alcune settimane (nella tarda mattinata di lunedì era ancora aperta).

Per consentire al traffico di fluire nel modo più agevole possibile sono state necessarie alcune significative modifiche della viabilità; modifiche che in parte anticipano quello che sarà il vero e proprio cambio annunciato nei mesi scorsi dall’amministrazione comunale proprio con l’obiettivo di snellire il traffico in uno dei nodi critici della città.

La prima novità riguarda la rotonda provvisoria realizzata la scorsa settimana in alto alla via Parini: in sostanza, via Parini è diventata completamente a doppio senso fino all’incrocio con via Palestro e via G. B. Grassi.

Da via Parini si può accedere in via Ongania e in via Resinelli entrambe a doppio senso di marcia (attenzione: appena partiranno i lavori del teleriscaldamento non si potrà accedere in via Resinelli dalla rotonda di Largo Montenero, interessata in parte dal cantiere di via Volta) mentre da via San Nicolò (la via che sale dalla basilica) è obbligatorio svoltare a sinistra (verso via Ongania).

Via G.B. Grassi per ora resta a senso unico a salire da Largo Monte Nero, in via Col di Lana è già stato istituito il senso unico a salire verso via Montanara/via Pasubio, mentre in via Palestro, da mercoledì 7 agosto, verrà invertito il senso unico e la strada sarà percorribile solo in discesa da via Montanara/via Papa Giovanni XXIII.

Durante tutta la mattinata di oggi, lunedì, la nuova rotonda è stata presidiata da una pattuglia della Polizia Locale di Lecco. Non si sono rilevate particolari problematiche alla circolazione stradale, sicuramente complice il ridotto flusso di auto che fisiologicamente si registra nelle settimane di agosto. L’aspetto più critico riguarda coloro che salgono da via G.B. Grassi e scendono in via Parini: come avveniva con la vecchia viabilità le auto tendono a svoltare direttamente a sinistra imboccando la rotonda in contromano invece che percorrerla. Situazione che si è verificata qualche volta durante la mattinata e a cui bisognerà prestare particolare attenzione almeno in questi primi giorni.

La nuova viabilità (qui tutte le modifiche) sarà in vigore fino al 20 settembre incluso.